Para César Farías la doble fecha de visitante que tuvo Junior ante Pasto y Deportes Tolima fue bastante buena. Y no es para menos. El cuadro rojiblanco empató en ambas plazas y sumó dos puntos que lo dejaron con 27 puntos, a solo tres de asegurar su clasificación, matemáticamente, a los cuadrangulares semifinales.

“Llevamos la pelota en el primer tiempo al área dos veces, que si bien no resolvimos, siempre que le llegue a (Carlos) Bacca es peligro. Luego Yimmi (Chará) no pudo definir bien en un centro. Tuvimos la intención de con equilibrio ganar el partido. Justo o no, ese es el resultado. Las condiciones eran desfavorables para nosotros ante un rival que viene de ganar tres partidos seguidos, que viene haciendo bien las cosas. Fue un partido duro en el que tuvimos la respuesta acorde”, expresó en la rueda de prensa posterior al juego.

“En Pasto tuvimos 61% la altura. Hoy, ante un rival difícil y con desgaste, volvimos a ser protagonistas con la pelota. La defensa estuvo sólida, firme y no es fácil esta gira, fue bien ardua, pero felizmente nos llevamos dos puntazos en un campeonato que está muy cerrado. Jugar en Pasto no es lo mismo que jugar en Barranquilla. Y con la creencia de que un equipo grande tiene que jugar igual en todas partes no se sacaban estos resultados. Si uno no da una sorpresa todos los partidos terminan cero a cero y en eso hemos sacado algunos puntos importantes”, complementó.

El orientador explicó que fue bastante complicado el itinerario, pero que pudieron hacerse fuertes y controlar el juego que finalizó 0-0 ante ‘el Pijao’.

“Lo primero para ver este partido hay que ver de dónde venimos nosotros. Jugamos el día sábado en Pasto. No es que se planificó mal el viaje, se hizo bien, pero hay una dificultad fisiológica, porque tiene un desgaste mayor. Al día siguiente tenemos que viajar una hora al aeropuerto, luego a Bogotá, esperar tres horas para venir a Ibagué. Tolima estaba más fresco que nosotros, con eso ya se va con una situación adversa”, señaló.

“Acá está a 1.200 metros de altura y para nosotros es una influencia. Sin embargo, los jugadores tuvieron respuesta, dividimos la posesión, completamos más pases nosotros. Estuvimos mejor en la expectativa de gol. Las grandes chances la tuvimos nosotros con Castrillón. El arquero atajó la del ‘Tití’ (Rodríguez), la de (Bryan) Castrillón, los dos cabezazos de (Guillermo) Paiva que normalmente liquida”, agregó.

El timonel respondió al interrogante sobre si le quedaba un sinsabor por el juego del ‘Tiburón’ y defendió el estilo que viene mostrando el club.

“No creo que ningún equipo que vaya de primero y que produzca situaciones de gol sea por suerte. Hay creencias y hay circunstancias que tienen un razonamiento que uno debe profundizar más. Este equipo ya tiene seis partidos con más del 60% de posesión y no es fácil en el fútbol colombiano porque es muy parejo. Ahorita veía a Héctor Fabio (Báez) y a José María Pazo felices porque llevamos 13 de 18 puntos de visitantes. En la altura hemos ganado una buena cantidad de puntos”, afirmó.

“A uno le gusta su señora y a los demás no. Yo respeto cada uno de los gustos de todos. Pero no creo que un equipo que esté de primero tenga sinsabores. Estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo, estamos contentos porque este es un equipo maduro y que se hace fuerte en los cuatro tiempos. Este es un club que siempre te hace sufrir, los partidos son muy cerrados y tuvimos respuesta ante todas las circunstancias”, añadió.

El técnico explicó la razón por la que hizo varios cambios en la formación titular.

“Cuando uno juega tan seguido y con todos esos viajes que describimos el equipo son todos. La alineación fue diferente a la anterior. Hicimos tres cambios en la mitad del tiempo del juego pasado, vamos balanceando y viendo la recuperación de nuestros jugadores. Nosotros preparamos a nuestros futbolistas de la misma manera, contamos con todos, el equipo son todos y tiene que haber una sana competencia interna”, apuntó.

El venezolano se mostró feliz por el andar que tiene el onceno currambero como visitante y pidió el apoyo de los hinchas el próximo sábado ante Alianza FC, a las 6:10 p. m., en un partido en el que si ganan asegurarían la clasificación.

“Si hoy tiene esta forma de visitante Junior es porque algo distinto ha hecho también. Anteriormente no lo había logrado y no lo logra porque es difícil subir a la altura y porque enfrentas a plantillas buenas con un gran poder económico. Cuando vas comenzando y tienes jugadores nuevos se veían aspectos que no son buenos, pero es cuestión del que quiera ver un proceso. Hemos perdido solo un partido, somos líderes y estamos intentando clasificar lo antes posible”, declaró.

“Si logramos ganar en casa prácticamente estaríamos clasificando faltando varios partidos. Y si uno ve para atrás, le sacamos siete puntos al noveno. Todo está muy cerrado, pero es un respiro cuando hay partidos entre equipos que se quitan puntos y otros están en torneos internacionales”, comentó.

Por último, César Farías dijo que este Junior todavía seguirá en crecimiento.

“El equipo todavía está creciendo. Tuvimos que marcar tres goles el fin de semana y lo hicimos. Hay que ver cuántas veces Junior hizo tres goles en Pasto. Son etapas, primero se gatea, luego se camina y después se corre. En lo que nosotros fallamos es en empatar dos partidos en casa. Todavía tenemos caída y después empezaremos a periodizar mejor porque este desgaste pasa factura”, concluyó.