Vestido de frac. Así de elegante se presentó Teófilo Gutiérrez a la rueda de prensa de su presentación. Y no es para menos, el delantero barranquillero cumplió el deseo que tanto anhelaba, tener una última oportunidad de vestir la rojiblanca de su amado Junior.

El ídolo de La Chinita saludó a todos a su llegada a la sala de prensa del estadio Metropolitano Roberto Meléndez y encaró una a una las preguntas de los periodistas, mostrando de entrada la felicidad que le produce el volver a casa, al sitio donde empezó todo.

“Hasta que se me cumplió el sueño. Dios por fin me ha dado ese regalo que tanto le pedí en estos últimos años. Yo pedía volver a Junior en cada niño Dios, y por fin se me cumplió. Lo que demuestra, una vez más, que es cuando él quiera, no cuando uno quiera. Estoy muy contento. Esta sonrisa que tengo no es mentira, esto es algo inexplicable. Estoy acá, estoy muy feliz y tengo muchos objetivos por delante”, manifestó de entrada el delantero.

Teo no se pone límites, así haya firmado un contrato solo por seis meses. El 29 no ha perdido su ambición y en este cuarto regreso al club lo volvió a dejar claro.

“Aunque el contrato sea a corto plazo los objetivos son los mismos, porque el deseo y el amor por la camiseta es el mismo. La hinchada está feliz, el club está feliz, tenemos un equipo que nos va a llevar a conseguir ese nivel, un entrenador que hizo mucha fuerza por mi regreso. Le agradezco al profe (César) Farías, un técnico muy capaz. No importa el tiempo, lo importante es que tú seas feliz y aproveches ese tiempo”, expresó.

El delantero barranquillero le respondió a los que dudan de que volverá a marcar diferencia ahora con casi 40 años. El goleador se siente vigente y le envía un mensaje claro a los incrédulos y a sus contradictores.

“Los 39 años que tengo no me impiden ser el mejor jugador del fútbol colombiano. Ya lo he sido y sin duda sigo siendo el mejor, y se lo demuestro al que sea. Las estadísticas no mienten. Ser rey de América no te dice nada, pero sí lo llevas en tu palmarés. Obviamente uno debe prepararse y lo voy a hacer. Yo quiero que alguien me diga que Teo no es el mejor jugador del fútbol colombiano. La gente sabe de fútbol, y sabe que soy el mejor. A mí nadie me va a regalar nada, pero así siempre ha sido en mi carrera”, afirmó.

Teo se siente listo para jugar, porque se estaba preparando para su regreso, así no se diera, pero deja claro que la última palabra la tendrá el técnico César Farías, y la va a respetar.

“Decir que estoy para jugar ahora sería muy apresurado, porque hay una cantidad de jugadores que vienen haciendo fila, especialmente los jóvenes. Tenemos esa idea, ese deseo de darle esa felicidad a la hinchada de títulos, de buen fútbol. Cuando el entrenador decida, voy a ponerme esa camiseta que tanto amo”, dijo.

“Yo venía trabajando muy bien porque tenía claro que iba a volver a Junior. ¿Por qué estaba seguro? Porque los directivos son ganadores. Veía lejano mi regreso, pero lo venía trabajando, así que no me coge mal, sino en la marcha. Desde que pisé la sede le di gracias a Dios. Ahora me toca seguir trabajando para ayudar”, agregó.

El delantero rojiblanco resaltó la calidad de una plantilla donde se reencontrará con viejos conocidos como Carlos Bacca y Yimmi Chará.

“Yo llego en un momento justo, donde resalto la calidad del grupo humano que hay, resalto la calidad de Carlos (Bacca), Yimmi (Chará), (Déiber) Caicedo, (José) Enamorado, Didier (Moreno), (Santiago) Mele. Todos han hecho una labor importante, muchos de ellos ya fueron campeones acá. Entonces es entendible que la gente se ilusione, porque el equipo transmite amor. Esa es la clave”.

Por último, Teo habló de los objetivos, uno de ellos, el más grande, el pelear en la Copa Sudamericana, un torneo que estuvo a punto de ganar y donde tiene cuentas pendientes.

“Los retos más difíciles los construye uno siendo campeón y esta no será la excepción. ¿Por qué? Porque a lo largo del camino tenemos que mostrar buen fútbol y jerarquía, porque eso es lo que te exige esta institución. Esa siempre ha sido la filosofía de Junior. Tenemos la oportunidad de jugar un torneo internacional y no vamos a dejar pasarla, ese es un objetivo claro y el grupo lo sabe. El objetivo mío siempre ha sido claro, ser campeón, y la hinchada está anhelada de títulos”, concluyó.