OLIVIER MATTHYS/EFE

BRUGES (Belgium), 12/02/2025.- Juan Cuadrado (L) of Atalanta in action during the UEFA Champions League knockout phase play-offs 1st leg match between Club Brugge KV and Atalanta BC, in Bruges, Belgium, 12 February 2025. (Liga de Campeones, Bélgica, Brujas) EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS