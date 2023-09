“Vamos a hacer una gran Eliminatoria”: Néstor Lorenzo

Por último, reveló un detalle que le llegó al alma y que porta con orgullo: un rosario que le regaló un niño en el hotel de concentración.

“Ayer me pasó algo muy curioso, un chiquito me mandó un rosario, por medio de un jugador. Después cuando me acerqué, al otro día, vino y me dijo, yo fui el que te mandé esto. Estaba contento el nene, que era como de 6 o 7 años. Ese amor es incondicional y nos emociona mucho. Ojalá lo podamos responder. Yo sé que este equipo tiene mucho para dar y vamos a hacer una gran Eliminatoria”, concluyó.