Lula dice que Messi tiene que servir de inspiración a “muchachada brasileña”

Según el líder progresista, las victorias de Messi tienen que impresionar a los jugadores brasileños y hacerles entender que un ídolo tiene que ser profesional, ser dedicado y dar ejemplo.

“Ganar el Balón de Oro es para profesionales y no combina con farra, con fiestas nocturnas. Si usted no da ejemplo, no sirve para mucha cosa”, afirmó en referencia a algunos futbolistas brasileños pero sin citar a ninguno.

De acuerdo con el mandatario, a las revelaciones brasileñas transferidas a Europa desde muy jóvenes tal vez les falta estructura psicológica o les sobra vanidad para mantenerse competitivos.