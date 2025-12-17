Este miércoles 17 de diciembre, la Ventana de Campeones, también conocida como la Aleta del Tiburón, se convertirá nuevamente en el epicentro de una enorme fiesta de hinchas del Junior que se concentrarán en este icónico monumento, iinaugurado en 2021 como homenaje al conjunto roijblanco, para celebrar el nuevo título del equipo dirigido por Alfredo Arias.

De acuerdo con el alcalde Alejandro Char, la cita será a partir de las 6:00 p.m. en este emblemático sitio turístico ubicado en la rotonda de la avenida del Río, cerca del puente batiente, en la parte sur del Gran Malecón.

Hoy, desde las 6:00 p.m., los esperamos a todos en la Aleta del Tiburón para celebrar el triunfo del Junior. ¡Nos vemos allá! 👏🏼 pic.twitter.com/yJl2jesqwW — Alejandro Char (@AlejandroChar) December 17, 2025

Más temprano el alcalde Char había manifestado su alegría por el triunfo del conjunto ‘Tiburón’ y destacó el comportamiento de la ciudadanía durante la celebración. “Lo que parecía una estrella difícil pasamos por encima de todo eso”, expresó.

También adelantó que algunos jugadores podrían no estar presentes porque tuvieron que abandonar la ciudad. “Queremos estar con la gente en la calle”, manifestó el mandatario local.

Se espera que cientos de barranquilleros lleguen a este punto de la ciudad y se acerquen para celebrar esta nueva estrella con varios jugadores y directivos del conjunto rojiblanco. De momento no se ha podido confirmar si asistirán artistas que acompañen la fiesta.