La visita del astro argentino Lionel Messi a la India, el pasado 13 de diciembre, terminó en caos por cuenta de los disturbios generalizados que se registraron en la ciudad de Calcuta por la brevedad de la aparición del futbolista en el estadio, durante apenas 22 minutos. Los asistentes calificaron de “estafa” el evento.

La policía recurrió al uso de bastones en las inmediaciones del hotel Hyatt, donde se alojaba la estrella argentina, para dispersar a cientos de seguidores enfurecidos que se congregaron tras el evento para protestar contra los organizadores del ‘GOAT Tour’.

El estallido de violencia en las calles fue la culminación de una jornada caótica que comenzó en el interior del Salt Lake Stadium, donde miles de personas que habían pagado entradas de hasta 10.000 rupias (más de 100 dólares) vieron frustradas sus expectativas cuando el jugador fue evacuado precipitadamente.

Lionel Messi permaneció en el recinto un total de 22 minutos y, durante su breve estancia en el campo, fue rodeado inmediatamente por un denso cordón de políticos locales, funcionarios y agentes de policía que buscaban tomarse fotografías con él.

Este bloqueo visual impidió que la multitud en las gradas pudiera ver al jugador. La frustración derivó en el lanzamiento de sillas, botellas de plástico y destrozos del mobiliario del estadio, lo que obligó al equipo de seguridad personal de Messi a activar el protocolo de extracción y cancelar cualquier interacción con el público.

Los aficionados denunciaron la situación como un fraude comercial. Un seguidor declaró a los medios locales que el evento fue una estafa porque gastaron mucho dinero y ni siquiera pudieron verlo.

Ante las denuncias, la policía de la India detuvo al organizador principal de la visita de Lionel Messi a Calcuta y confirmó que se ha exigido un compromiso por escrito para reembolsar el dinero de las entradas a los miles de aficionados afectados por el caos del evento.

El Gobierno central calificó el evento de “saqueo”, acusando a los organizadores de cobrar precios elevados por un espectáculo de apenas 22 minutos que terminó con la evacuación de emergencia del futbolista.

El afortunado conductor que conoció a Messi

Mientras que cientos de fanáticos que pagaron elevadas sumas de dinero no pudieron interactuar con Lionel Messi por la pésima organización del evento, un hombre que fue asignado como conductor del ‘10′ logró tomarse varias fotografías -de manera gratuita- con el astro.

Las imágenes, que le dieron la vuelta al mundo en cuestión de horas, muestran al conductor tomándose una ‘selfie’ con los argentinos Lionel Messi y Rodrigo de Paul, y con el uruguayo Luis Suárez, dentro del vehículo en el que los transportaba.

El conductor, ubicado en uno de los asientos delanteros, aprovechó el viaje en carro para pedir una foto de recuerdo a los futbolistas, ubicados en los asientos traseros.

Los argentinos y el uruguayo le concedieron varias fotos con poses distintas. Las imágenes se volvieron virales en redes sociales, desatando miles de reacciones por parte de internautas.