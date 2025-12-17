El Senado de EE. UU. aprobó este miércoles una ley de política de defensa que otorga al Pentágono unos 900.000 millones de dólares, pero incluye una disposición que insta al Departamento de Guerra a divulgar los videos del polémico ataque militar a una lancha supuestamente cargada de droga el pasado 2 de septiembre en el Caribe.

Lea también: Copa Airlines anuncia un vuelo diario a Maracaibo, Venezuela, a partir del 20 de diciembre

La extensa legislación de más de 3.000 páginas pasó con amplia mayoría en el Senado (77-20) tras su aprobación en la Cámara de Representantes y ahora será enviada al escritorio del presidente, Donald Trump, para su firma.

El proyecto de ley otorga al Pentágono unos 8.000 millones de dólares por encima de lo pedido originalmente por la Casa Blanca, blinda varias de las prioridades de la Administración Trump y codifica más de una docena de órdenes ejecutivas, además de autorizar unos 400 millones de dólares anuales en asistencia militar a Ucrania.

Los legisladores incluyeron una iniciativa bipartidista que estipula la retención del 25 % del presupuesto de viajes del secretario de Guerra, Pete Hegseth, hasta que no proporcione el video del bombardeo a la embarcación, en el que se habría rematado a supervivientes de un primer ataque, en lo que varios expertos legales consideran como un crimen.

Lea también: Machado asiste a citas médicas tras abandonar Oslo para atender una fractura de vértebra

También, insta a que entregue el grueso de materiales y pruebas del resto de los ataques dentro de la campaña militar contra el narcotráfico que Trump lleva a cabo en el Caribe, donde Estados Unidos ha desplegado un fuerte operativo, elevando las tensiones con el Gobierno de Venezuela, al que acusa de liderar redes de tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

En el ataque de inicios de septiembre murieron once tripulantes, a los que Washington califica de “narcoterroristas” provenientes de Venezuela, entre ellos dos supervivientes de un primer bombardeo. Cuando dio a conocer la operación, el Pentágono inicialmente solo compartió parte del video de la acción.

Hegseth aseguró este martes que mostraría hoy miércoles el video íntegro sin editar a las comisiones de Fuerzas Armadas, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, aunque insistió en que no liberaría al público general un material “altamente secreto” ni lo mostrará en el pleno de la Cámara Alta a todos los senadores, según explicó a periodistas tras una reunión con legisladores.

Lea también: Mueren dos presuntos disidentes de las Farc en operativo del Ejército de Ecuador en la frontera con Colombia

Trump inicialmente dijo que no tenía “ningún problema” en publicar el video del ataque, aunque cambió después de opinión y dijo que dejaría que fuera Hegseth quien decidiera si se hacía público o no.

La campaña que Washington lleva a cabo en el sur del Caribe y el Pacífico oriental ha supuesto la destrucción de alrededor de dos docenas de lanchas, según EE. UU. cargadas de narcóticos, y la muerte de al menos 95 de sus ocupantes.

El texto de la ley también incluye la eliminación de las sanciones impuestas al Gobierno de Bachar al Asad en Siria, y que siguen pesando sobre el país pese a su derrocamiento en diciembre de 2024, prohíbe usar fondos para bajar el número de tropas estadounidenses en Europa por debajo de 76.000 y autoriza 175 millones de dólares para la Iniciativa de Seguridad Báltica, reforzando la defensa de Estonia, Letonia y Lituania frente a Rusia.