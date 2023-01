Los peloteros que estarían en vilo para el Clásico Mundial con Colombia

Hay otros protagonistas que no están descartados pero tendrían pocas posibilidades de uniformarse con la selección.

Luis Patiño, por ejemplo, por su contrato este año tendrá que ganarse un puesto en el roster del equipo grande de los Rays de Tampa Bay, pues en el caso de no hacerlo iría a waivers - el estatus donde un equipo asigna a un pelotero para que pueda ser reclamado por otra novena en un periodo de tiempo - .

Esa condición haría que el lanzador barranquillero pudiera quedarse trabajando en el Spring Training de los Rays luchando por un puesto en la rotación o en el bullpen.

La situación de Julio Teherán es parecida. El abridor cartagenero firmó un contrato de Ligas Menores con los Padres de San Diego y estará en los entrenamientos primaverales buscando hacer el equipo. No tendría restricción alguna para ir al Clásico, pero como no tiene asegurado un puesto, también podría preferir no asistir.