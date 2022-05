La historia de Farid Mendoza, hincha del Junior que lloró al conocer el Metro

Su oportunidad para viajar hacía Barranquilla fue igual de inesperada. Farid Mendoza se encontraba en Valledupar, ciudad donde reside, realizando su jornada laboral como vendedor de bebidas energizantes de forma cotidiana. Al azar la mirada, el hombre observó como a lo lejos un gran grupo de personas posaban con camisetas y banderas del Junior de Barranquilla.

La pasión lo llamó. El vendedor corrió y se hizo espacio entre la gente para salir en la foto que se estaban tomando. Algunos mostraban su asombro por no saber quién era, otros le cuestionaban que como iba a salir en la foto sin la camiseta del equipo ‘Tiburón’.

Al instante, Farid se levantó su uniforme de vendedor de bebidas energizantes y respondió, mostrando la rojiblanca que tenía debajo. La acción sorprendió a todo aquel grupo, tanto que lo invitaron para presenciar lo que sería el debut del equipo ante Nacional en los cuadrangulares semifinales del fútbol profesional colombiano.

“Estoy muy contento. No tengo palabras, no sé cómo describírtelo. Muchas veces había venido a Barranquilla, pero nunca he presenciado un partido del Junior. La economía nunca me ha dado para eso. Yo vivo con lo que hago en la calle. El que ahora tenga esta oportunidad es increíble. Gracias a Dios y a las personas que lo hicieron posible”, afirmó Farid a El Heraldo.