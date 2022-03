De futbolistas a soldados ucranianos, la historia del Catanzaro de Kiev

“Me dijo en una conversación privada que ahora está en el ejército, pero no lo he visto con un arma. No tengo contacto con todos los muchachos, pero, para resumir, definitivamente hay 3 personas peleando en este momento”.

De hecho, cuenta el máximo representante del club que uno de los que luchan es ruso de nacimiento, pero que defiende a Ucrania de la invasión ya que sus hijos son ucranianos.

El presidente del equipo aprovechó para hacer un llamamiento a la OTAN en busca de ayuda: “Pedimos a la OTAN que cierre el cielo sobre Ucrania y a que nos ayuden frente al agresor. Esto no es solo por el bien de nuestros niños y civiles, si no por el bien de todo el mundo. Debemos unirnos contra el agresor, contra el imperio del mal”.

“Y luego, por supuesto, queremos ser parte de Europa. Parte del mundo civilizado, no de la Unión Soviética que Rusia sueña con revivir”, sentenció.