Colombia derrota 1-0 a Jamaica y avanza a cuartos de final del Mundial

La ilusión está viva. El sueño se mantiene. Colombia derrotó 1-0 a Jamaica en Melbourne, Australia, con un golazo de Catalina Usme, y avanzó a los cuartos de final del Mundial Femenino, donde se medirá a Inglaterra, que viene de eliminar a Nigeria en definición por tiros desde el punto penal.

En un partido complejo y áspero, con un adversario duro de ganar, el combinado patrio conquistó la llave del gol al minuto 51. Ana María Guzmán, desde el costado izquierdo, lanzó un pase aéreo en el que falla una defensa jamaiquina y Catalina Usme, con gran categoría, recibe el balón para después definir con un certero y ubicado remate abajo con borde interno. No tuvo ningún chance de atajar la cancerbera isleña ante la precisión del disparo.

Justo premio a la paciencia y convicción que mostró Colombia en el gramado del AAMI Park de Melbourne, Australia. No se desesperó, no perdió la cabeza, no entró en el juego rudo de su contrincante. Se mantuvo apegado a su libreto y la portería se le abrió. Creyó en lo que sabe hacer.

El primer tiempo fue escaso en emociones. Jamaica, como se esperaba, resultó un hueso duro de roer para Colombia, un rival incómodo al que costaba penetrarle y hacerle daño.

Con una defensa rocosa, concentrada, veloz y fuerte, muy fuerte, incomodaban el accionar de las nuestras, a las que se les dificultaba juntarse, tocar y fabricar opciones de gol.

La fortaleza de las caribeñas se imponía para evitar que el estilo de juego de ‘la Amarilla’ progresara. Ni siquiera Linda Caicedo, la jugadora colombiana más habilidosa, lograba salir de la jaula de las isleñas.

Le cortaron las alas a Caicedo y a todo el equipo dirigido por Nelson Abadía, que solo pudo acercarse con peligro a través de un par de centros de Catalina Usme, uno que Leicy Santos no alcanzó y otro que Daniela Arias no impactó plenamente.

La inspiración individual de Linda Caicedo nunca apareció en los primeros 45 minutos. Cuando parecía que iba a frotar la lámpara, pum, una patada para reprimirla.

La pierna fuerte y las constantes faltas e interrupciones fueron parte de la estrategia que asumió Jamaica en la etapa inicial. Evidenciaron claramente por qué no habían recibido ni un gol en la fase de grupos.

Pero sus virtudes defensivas contrastaban con sus debilidades para atacar y buscar el arco rival. Catalina Pérez, arquera de Colombia, tuvo un partido tranquilo más allá de una escena de confusión con Carabalí que generó un tiro de esquina innecesario.

Con mucho para pensar y mejorar, las nuestras se fueron al descanso.

En el segundo tiempo, fieles a su guion de intentar poner la pelota al piso y jugar, Colombia salió a buscar la llave para el candado jamaiquino.

El mérito de las guerreras colombianas es que no se se dejaron ganar por la impotencia, no claudicaron e insistieron en explotar su forma de juego. Por eso llegó el gol.

En uno de los pocos parpadeos defensivos de Jamaica, Usme dejó en evidencia su calidad técnica para controlar, perfilarse y definir.

El gol fue un respiro. El 90% de la misión estaba resuelta. Restaba defender con todo la portería.

No obstante, la ventaja casi se esfuma segundos después del festejo. En un tiro de esquina, las nuestras se descuidaron, Catalina Pérez salió en falso y Shelby remata, pero la pelota pega en el palo.

Colombia respondió con una rápida salida a la que Linda Caicedo, ya en mano a mano con la arquera Spencer, no supo dar final feliz. Despilfarró el 2-0.

También se pudo dar en un cabezazo que Leicy Santos estrelló contra palo.

Jamaica, que sin duda era más fuerza que creación, más fortaleza física que habilidad, llegó en el córner que remató Shelby y en un cabezazo de Shaw que pasó muy cerca del vertical de la mano derecha de ‘Cata’ Pérez.

Al final, merecida celebración de las colombianas que siguen soñando en grande.