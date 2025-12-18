Por la campaña comercial ‘Barranquilla Despierta’, que se llevará a cabo del 19 al 21 de diciembre, el Sistema de Transporte Masivo Transmetro extenderá su operación este fin de semana para facilitar la movilidad y desplazamientos de los ciudadanos en algunas de sus rutas alimentadoras y servicios troncales.

En ese sentido, los servicios troncales R1/S1, B2/R2 y las rutas alimentadoras A7-3 Carrera 38 y A9-3 Buenavista, tendrá un nuevo horario de despacho en los últimos servicios de la siguiente manera:

Viernes 19 de diciembre

R1: 12:03 a.m.

S1: 12:40 a.m.

R2: 12:10 a.m.

B2: 12:25 a.m.

A7-3 Carrera 38 y A9-3 Buenavista: 11:40 p.m.

Sábado 20 de diciembre

R1: 11:53 p.m.

S1: 12:30 a.m.

R2: 11:55 p.m.

B2: 12:10 a.m.

A7-3 Carrera 38: 11:50 p.m.

A9-3 Buenavista: 11:30 p.m.

Domingo 21 de diciembre

R1: 11:53 p.m.

S1: 12:30 a.m.

R2: 12:10 a.m.

B2: 12:25 a.m.

A7-3 Carrera 38: 11:40 p.m.

A9-3 Buenavista: 11:30 p.m.

Cambios de rutas

Durante los tres días de ‘Barranquilla Despierta’,, una actividad liderada por Fenalco, la ruta alimentadora A7-3 Carrera 30 presentará un desvío a partir de su último despacho habitual, con el fin de garantizar la cobertura hacia el Centro Comercial Único.

El recorrido será el siguiente: “Estación Joe Arroyo - calle 74 - carrera 48 - calle 76 - carrera 43 - calle 76B - carrera 42F - calle 76 - carrera 38 - calle 74 - carrera 47 - calle 72 - carrera 46 - estación Joe Arroyo.”.

Con este trayecto, los usuarios podrán pedir ascenso y descenso en los siguientes paraderos:

Estación Joe Arroyo

Calle 76 No. 47-57

Calle 76 con carrera 45 lado occidente

Calle 76 No. 43B - 05

Calle 76 con carrera 42B U. Metropolitana occidente

Calle 76 con carrera 38D C.C. Único lado occidente

Calle 76 No. 38A-53 Col. Betania lado occidente

Carrera 38 con calle 74 U. Reformada lado sur

Ascenso / Descenso libre en el tramo de la calle 74 entre carrera 38 y carrera 46, especialmente en la entrada del Centro Comercial Único.

Otros servicios

Para este fin de semana, los demás servicios de rutas alimentadoras y troncales operarán de manera habitual, de acuerdo con los horarios establecidos para cada día.