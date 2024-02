“Lo de Paraguay a Colombia es un traición histórica”: Ciro Solano

Solano asegura que en los peores momentos siempre mantuvieron una luz de esperanza, o un ‘as bajo la manga’, como él mismo lo llamó, con la ilusión de lograr que Colombia, por lo menos, lo dejaran competir con Paraguay y Perú en la asamblea extraordinaria.

“La situación era tensa, porque como decía Diomedes Díaz en su canción, ‘la suerte estaba echada’. Panam estaba decidido, y por más que expusimos razones, no logramos convencerlos. En el Comité había un acuerdo previo de que el único interlocutor iba a ser el presidente de Panam, Neven Ilic. Los demás miembros de Panam permanecieron callados. Nos dimos cuenta de la tensión. Yo iba preparado porque sabía que nos iban a echar para atrás. La carta de ellos fue muy contundente, por eso yo fui honesto con el país y con ustedes, porque era muy difícil, pero lo íbamos a intentar. Teníamos un as bajo la manga, y era que nos dieran la oportunidad en la asamblea extraordinaria de competir con las sedes que se ofrecieron, que fueron Asunción y Lima. No pasó y nos quitaron esa linda oportunidad. Yo creo que si nos hubieran dado esa oportunidad la cantidad de países que conforman Panam hubieran entendido nuestras razones. Llegamos a un extremo de suplicar por la sede, era una súplica de todo el deporte colombiano, pero tampoco fueron escuchadas”, concluyó.