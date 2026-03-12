En asamblea realizada este jueves en Bogotá, las ligas del país eligieron al nuevo comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Atletismo para el periodo 2026-2030, que será presidido por el dirigente barranquillero Orlando Ibarra.

Leer también: Comienzan en el Atlántico las inscripciones para los Juegos Intercolegiados

Ibarra liderará el organismo rector del atletismo colombiano durante los próximos cuatro años, acompañado por un equipo directivo integrado por representantes de distintas ligas regionales del país. El nuevo comité ejecutivo quedó conformado por Américo Ortega (Valle), Kelly Tatiana Ortiz (Caldas), Wílder Zapata (Antioquia) y Alejandro Camargo (Boyacá).

De acuerdo con lo establecido en la asamblea, los nuevos dignatarios iniciarán oficialmente su periodo el próximo 1 de abril de 2026, con mandato hasta el año 2030.

Leer también: Cartagena pone su estadio a punto para el reto copero de Junior

Orlando Ibarra también se ha desempeñado desde 2023 como miembro del Tribunal de Apelaciones de la Acord Atlántico, entidad que agrupa a los periodistas deportivos del departamento.

Barranquilla, con fuerte presencia en federaciones deportivas

Con la elección de Ibarra, Barranquilla sigue consolidando su influencia en la dirigencia del deporte colombiano. Actualmente, siete dirigentes barranquilleros presiden federaciones deportivas en el país.

Leer también: Barranquilla será sede por primera vez de una válida del Campeonato Nacional de Motocross

Entre ellos se encuentran Ramón Jesurun al frente de la Federación Colombiana de Fútbol y Jimmy Char en la Federación Colombiana de Béisbol.

La lista la completan Alberto Torres en la Federación Colombiana de Boxeo, Samir Portillo en la Federación Colombiana de Gimnasia, William Peña en la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas y Rafael Lozano en la Federación Colombiana de Rugby.

Leer también: “Jermein Peña es más maleable, cercano a un cambio de comportamiento, es receptivo”: Jorge Luis Pinto

La llegada de Orlando Ibarra al máximo cargo del atletismo nacional refuerza así la presencia de dirigentes de la capital del Atlántico en la conducción del deporte federado colombiano.