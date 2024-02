Macnelly Torres y Aldo Leo Ramírez creen que Teófilo caería bien en Nacional

Ven con buenos ojos a Teófilo Gutiérrez. Creen que tiene mucho por aportar. Aldo Leao Ramírez y Macnelly Torres, dos legendarios volantes del fútbol colombiano que pasaron con rotundo éxito por el Atlético Nacional, opinaron que el delantero barranquillero, a quien le acaba de frustrar sus intenciones de regresar al equipo de sus amores, Junior, que no lo tiene en sus planes, le caería muy bien al cuadro verdolaga.

“Atlético Nacional no tiene esos líderes actualmente, Teófilo caería bien en Nacional con esos jóvenes que tiene. Él es de esos jugadores que llegan y te tienen que putear en un partido a esos jóvenes, porque hay que hacerlo”, expresó Aldo Leao Ramírez, en el programa El Vbar, de Caracol Radio, donde es uno de los panelistas junto a Macnelly.

“Si lo vamos a ver desde el punto de vista futbolístico y de hacer crecer a estos jóvenes, sí, porque tiene eso, tiene esa cualidad de que en la cancha hace crecer a los jóvenes, y lo ha hecho en el Deportivo Cali y en la Selección cuando hizo dupla con Falcao”, argumentó Ramírez.

Macnelly coincidió con la visión del samario. “Yo pienso que Teófilo caería bien en cualquier equipo en Colombia, porque hoy por hoy jugadores de la calidad técnica, del carácter y la personalidad que tiene él hay pocos en el fútbol colombiano. Nacional tiene otro objetivo que es el darle oportunidad a los muchachos, de formar y vender rápidamente. Los pocos jugadores con experiencia que tiene no son líderes, no te van a empujar en un camerino y le van a ayudar en la formación a esos muchachos”, consideró el ex futbolista barranquillero, que al mismo tiempo no tiene claro cómo es el aporte de Gutiérrez como referente en el camerino.

“Teo es un gran jugador, todos lo que conocemos, pero de pronto en el tema personal tampoco es que lo conozcamos como un jugador que empuja el camerino, ese líder que en cuanto a lo externo, aparte de lo deportivo, se eche el equipo hombro”, agregó.

Los dos dejan entrever que hubiera sido lindo que en el final de su carrera hubiera vuelto a Junior.

“Triste porque futbolísticamente le dio mucho al Junior y le cierran las puertas así. Lo intentó por todos los medios, por el amor que le tiene al equipo, y no se pudo. Hubiera sido bueno que le dieran esa oportunidad, pero son cosas que pueden pasar y son respetables de parte de los directivos y hay que aceptarlas”, dijo el samario Ramírez en el Vbar Caracol.

“Creo que es complejo el tema porque los procesos deportivos pesan más que el último baile de una figura, de un ídolo como lo es Teo. Seis meses para Teo en Junior hubiera sido bueno para finalizar en el equipo donde creció, que es lo que el jugador quiere. Ahora se retirará en otro club y debe ser algo que le debe estar dando muy duro”, dijo Macnelly.