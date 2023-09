“No he visto el 7-1 ni lo voy a ver, no debo echar sal a la herida”: Linero

¿Cómo está el ánimo después de esa tremenda paliza?

Sin duda que después de esa ‘panga’ uno queda golpeado y triste. Pero, como les he dicho a los jugadores y todo el equipo, necesitamos recuperarnos rápidamente y pensar que se perdió un partido, que duele mucho, sí, pero el Unión todavía tiene unas posibilidades y debe aferrarse a ellas. Estamos en el proceso de recuperación mental para seguir adelante. Esa es la vida, uno a veces afronta este tipo de situaciones que son muy duras, pero uno tiene que sacudirse y levantarse.

¿Le han bombardeado las redes sociales los hinchas del Junior?

Yo soy un perrateador, a mí me gusta ‘mamar gallo’, el fútbol se hizo también para eso, para burlarse de los que pierden, entonces, como yo lo hago, cuando me lo hacen, yo lo acepto. Yo ese día no pude ver el partido porque estaba en una conferencia, en Bogotá, y cuando levante el celular, al terminar la conferencia, estaba en llamas. No sé cuántos mensajes había, pero eran muchos, y me decían de todo. Y yo que estaba preparado para comer ‘tollo’ con guineo.

¿Cuál mensaje le llamo más la atención?

Hay de todo. De amigos que me recuerdan la paternidad juniorista y de amigos que me recuerdan que a algunos samarios a veces se les va la lengua cuando logran cosas. Hay de todo, pero yo me divierto, yo disfruto. Me han escrito amigos, periodistas, empresarios, amigos del común, todos están ahí bromeando. El que gana es el que goza, y yo perdí esta vez.