Fluminense se convirtió este martes en el primer equipo brasileño en avanzar a cuartos de final de la Copa Sudamericana tras imponerse por 2-0 al América de Cali colombiano en el partido de vuelta por octavos jugado en el simbólico estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El colombiano Kevin Serna abrió el marcador para Fluminense a los 22 minutos y Matheus Martinelli amplió para el club de Río de Janeiro en el 55.

Los dirigidos por Renato Gaúcho se habían impuesto por 1-2 en el partido de ida en el estadio del estadio Pascual Guerrero, de Cali, por lo que garantizaban la clasificación incluso con una derrota por 0-1 en casa.

El conjunto carioca enfrentará en la próxima ronda al que resulte vencedor entre los argentinos Central Córdoba y Lanús.

Con tres llegadas peligrosas en los primeros cinco minutos el pronóstico ya se mostraba a favor de Fluminense, que dominó con una ofensiva liderada por Serna, el uruguayo Agustín Canobbio, Martinelli y Everaldo, que pocas opciones de ataque dejó para los Diablos Rojos colombianos.

El conjunto brasileño también mostró su solidez defensiva ante las pocas apuestas de contraataque del América, que apenas asustaron a Fábio en un par de oportunidades, entre ellas un disparo de Barrios que fue bien defendido por el portero brasileño.

La presión del ‘Flu’ estuvo fuerte en los minutos iniciales hasta el momento del primer gol, cuando el extremo colombiano, tras una asistencia de Hércules, definió el tanto con un tiro hacia el borde del arco que no logró atajar Jorge Soto.

El club de Río continuó el juego más relajado pero sin dejar atrás la presión sobre los colombianos con una peligrosa llegada de Canobbio al regreso del receso de mitad de tiempo.

Pero fue Martinelli quien definió el segundo tanto en el minuto 55 gracias a un pase de Canobbio que logró robar el balón en el campo rival.

Una tercera opción para el ‘Flu’ volvió a darse con Serna pocos minutos después, pero el extremo colombiano no logró definir.

Serna fue la estrella de la noche y salió de la cancha en medio de aplausos y ovaciones de la afición local.

En el Maracaná de nada sirvieron los numerosos cambios que hizo el técnico argentino Diego Gabriel Raimondi para que el América lograra remontar y avanzar a la siguiente etapa.