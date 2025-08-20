Fide 1 (con jugadores de Rusia) y la India comparten el liderato de la Olimpiada Mundial de Ajedrez sub-16, tras sumar importantes victorias en la quinta ronda del torneo que ajusta tres días de competencia oficial, en Barranquilla.

En la tarde de este martes, Fide 1 derrotó 3.5 por 0.5 a Uzbekistan, mientras que los indios superaron a Colombia 1 por marcador 3-1, para acumular así cinco triunfos en cinco salidas.

Fide 2 (con jugadores bielorrusos), que en la jornada de la mañana había empatado con Colombia 1, volvió al triunfo enfrentando a Italia, al que venció 2.5 por 1.5, y ahora es tercero en la olimpiada con 4 victorias y un empate.

Los equipos 1 y 2 de Kazakhstan, que habían caído en sus enfrentamientos de primera hora, retomaron el camino del triunfo ante Perú y Colombia 2, respectivamente, y siguen en la lucha por el título.

En duelo de infarto, se define el liderato

La Olimpiada Mundial de Ajedrez Juvenil Sub-16 se encuentra a mitad de camino y con cada movimiento en los tableros esta se torna más emocionante.

La sexta, y única jornada de este miércoles, trae el que podría calificarse como el duelo del torneo, cuando se midan Fide 1 e India, a partir de las 10:00 de la mañana, en la mesa principal de la sala de competencias.

Ese juego define, en buena parte, el destino de ambos equipos en su afán por obtener el título.

Estas últimas cuatro rondas que restan en el campeonato traerán más emociones, especialmente por los enfrentamientos de equipos con un alto nivel competitivo, que los ha llevado a estar en las posiciones más importantes del certamen.

El objetivo es no dar ventajas para llegar a la fase definitiva con opción de podio. Para seguir en carrera, solo sirve la victoria.

Algunos partidos de este miércoles son: Kazakhstan 1 vs. Cuba 1, Georgia vs. China, Kazakhstan 2 vs. Perú 1, Colombia 1 vs. Canadá, Italia vs. Colombia 13, Nueva Zelanda vs. Brasil, Cuba 2 vs. México, Panamá vs. Perú 2, Colombia 7 vs. Colombia 17, Paraguay vs. Colombia 3, Bolivia vs. Colombia 2, Perú 3 vs. Ecuador 2, Colombia 8 vs. Ecuador 1, Colombia 23 vs. Irlanda, Perú 5 vs. Sudáfrica, Venezuela 3 vs. República Dominicana, Granada vs. Isla Caimán, Curazao vs. Zimbawe, entre otros.