Con la llegada de la temporada de vientos, todo está listo para el desarrollo del Salinas Fest 2026, un evento que reunirá a 146 deportistas de 12 países y diferentes regiones de Colombia.

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El Salinas Fest 2026 contará con competencias recreativas y federadas, dirigidas tanto a deportistas en formación como a atletas de alto rendimiento, en categorías masculina y femenina, y tendrá una bolsa de estímulos de 15 millones de pesos que será distribuida entre los ganadores.

De los 146 deportistas inscritos, 21 son extranjeros, provenientes de Francia, Venezuela, Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos, Perú, Rumania, Rusia y República Dominicana. A nivel nacional, participarán riders de Cundinamarca/Bogotá, Bolívar, Valle del Cauca, La Guajira, Antioquia, entre otros, además de una destacada representación del Atlántico.

El Salinas Fest iniciará este viernes 20 de marzo con la instalación del PMU (Puesto de Mando Unificado) a las 9:00 a. m., dando apertura oficial a la operación institucional. Posteriormente se realizará el registro de los deportistas, quienes recibirán su número y el kit del evento. En la tarde se desarrollarán regatas de práctica.

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El sábado 21 de marzo, desde las 9:30 a. m., comenzarán las competencias. Ese mismo día se contará con la visita del gobernador Eduardo Verano, quien dará la bienvenida a los participantes, y a las 3:00 p. m. se llevará a cabo el acto inaugural.

Las competencias continuarán el domingo y el lunes festivo, jornada en la que se realizará la clausura y premiación del evento.

De manera paralela, la Gobernación del Atlántico ofrecerá actividades para el público como sesiones de yoga, rumba terapia, música en vivo con DJ y circuitos funcionales, fortaleciendo la experiencia para los asistentes.

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El trabajo ha sido articulado entre Indeportes Atlántico, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Oficina de Plazas y Parques, la Secretaría del Interior, la Subsecretaría de Turismo, el Instituto de Tránsito del Atlántico, DIMAR, la Policía Nacional, la Alcaldía de Juan de Acosta y la Federación Colombiana de Vela.

“Estamos en el conteo regresivo. Han sido semanas de mucho trabajo en equipo, coordinando con cada una de las secretarías de la Gobernación y aliados para tener todo dispuesto para este gran evento. Será, sin duda, un gran espectáculo y queremos que todo el Atlántico lo disfrute. Nos complace tener un número récord de inscritos, lo que demuestra el interés que despierta el Atlántico entre los amantes del kitesurf”, afirmó Iván Urquijo Osorio.

El evento cuenta con el aval de la Federación Colombiana de Vela y hace parte de la II Válida Nacional Fedevela, entregando puntos para el ranking nacional.

Programación deportiva oficial – Salinas Fest 2026

Viernes 20 de marzo

* 9:00 a. m. – Instalación del PMU (Puesto de Mando Unificado)

* 10:00 a. m. a 5:00 p. m. – Registro de competidores, entrega de dorsales y regatas de práctica (todas las modalidades)

Sábado 21 de marzo

* 8:00 a. m. – Reunión técnica

* 9:30 a. m. – Kite Foil

* 11:00 a. m. – Wing Foil Race

* 1:00 p. m. – TwinTip Race

* 3:00 p. m. – Acto inaugural de Salinas Fest

* 4:00 p. m. – Wing Olas Open

Domingo 22 de marzo

* 9:30 a. m. – Kite Foil

* 11:00 a. m. – Wing Foil Race

* 1:00 p. m. – TwinTip Race

* 4:00 p. m. – Rey del Aire Open

Lunes 23 de marzo

* 9:30 a. m. – Kite Foil

* 11:00 a. m. – Wing Foil Race

* 1:00 p. m. – TwinTip Race

* 2:30 p. m. – Long Distance

* 4:00 p. m. – Premiación oficial