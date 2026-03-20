La adrenalina del motocross acelera por primera vez en el Caribe colombiano. Barranquilla se alista para recibir, con todos los honores, la segunda válida nacional del primer semestre, un evento que promete marcar un antes y un después en la historia de esta disciplina en la región.

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Tras varios años sin un espectáculo de esta magnitud, la capital del Atlántico será el epicentro de la velocidad y la destreza del 20 al 22 de marzo, cuando la pista de MX Racer Factory Barranquilla abra sus puertas a pilotos provenientes de las 16 ligas afiliadas a la Federación Colombiana de Motociclismo.

La competencia, organizada por FEDEMOTO en alianza con MX Racer Factory Baq. Academy, contará además con el respaldo de importantes patrocinadores como Mobil Super 4 Ultimate, IRC y Moto Accesorios, consolidando un evento de primer nivel tanto en lo deportivo como en lo logístico.

Serán en total 12 categorías las que estarán en pista, abarcando desde los más pequeños —con apenas 4 años en la categoría 50 CC— hasta los experimentados de la MX Master, dirigida a pilotos mayores de 38 años. Un abanico competitivo que mezcla formación, talento emergente y experiencia sobre dos ruedas.

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En la parrilla de salida destacan nombres como Martin Ospina, representante de Bogotá, y Miguel Ángel López, quienes encabezarán un grupo de competidores que buscarán dejar huella en territorio barranquillero. La expectativa también se traslada a las tribunas, donde se proyecta una masiva asistencia de aficionados, además de la transmisión televisiva a través de TeleCaribe.

La programación arrancará el viernes 20 de marzo desde las 2:00 de la tarde con las verificaciones administrativas. El sábado 21, a partir de las 7:00 a.m., se dará paso a las prácticas libres y mangas clasificatorias, mientras que el domingo 22, desde la misma hora, se disputarán las primeras y segundas carreras que definirán a los ganadores de la válida.

Las boletas estarán disponibles en la taquilla del escenario, donde se espera que los asistentes vivan una experiencia cargada de emoción, velocidad y espectáculo. La promesa está sobre la mesa: tres días de pura adrenalina que buscan posicionar a Barranquilla como un nuevo referente del motocross colombiano.