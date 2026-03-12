Barranquilla volverá a convertirse este fin de semana en el epicentro del atletismo con la décima edición de la Maratón de Barranquilla, evento que se disputará este domingo 15 de marzo y que reunirá a 10 mil corredores, además de ofrecer una bolsa de premios de 135 millones de pesos.

La competencia, organizada por el Club Deportivo Free Triathlon y que cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Barranquilla y la Universidad CUC, tiene certificación internacional de World Athletics y Association of International Marathons and Distance Races (AIMS), un reconocimiento que ubica a la capital del Atlántico dentro del circuito global de las grandes maratones.

El evento tendrá como punto de partida y llegada el Gran Malecón del Río, desde donde los atletas afrontarán las distancias de 42K, 21K, 10K y 5K. Según cifras de la organización, el alcance de la carrera trasciende lo local: el 55 % de los participantes provienen de otras ciudades del país, el 40 % son corredores barranquilleros y un 5 % corresponde a atletas internacionales, con presencia de Estados Unidos, Canadá, México, Argentina y Brasil.

Tito Crissien, fundador de la maratón, destacó durante el lanzamiento el crecimiento del evento y su impacto para la ciudad. De acuerdo con datos de la organización, la edición de 2025 generó un movimiento económico cercano a los 24 mil millones de pesos, dinamizando al menos 15 subsectores de la economía, entre ellos la hotelería, el transporte, las agencias de viajes y la tecnología.

Desde la administración distrital también resaltaron la importancia de la competencia. El secretario de Deportes de Barranquilla, Daniel Trujillo, aseguró que la llegada de más de 10 mil deportistas representa un impulso deportivo, turístico y económico para la ciudad, además de consolidar el evento como una gran fiesta ciudadana.

El recorrido de esta edición también mostrará algunos de los espacios más representativos de la transformación urbana de la capital del Atlántico. Por primera vez, el trazado incluirá el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín y las playas de Puerto Mocho, además de sectores emblemáticos como Barrio Abajo, el tradicional Barrio El Prado y el propio Gran Malecón.

“Nos alineamos con la visión de una Barranquilla sostenible, ofreciendo un recorrido diverso con 18 kilómetros que conectan directamente con la naturaleza”, explicó Edgardo Pantoja, director logístico del evento.

Para garantizar la seguridad de atletas y espectadores, la organización dispuso de un operativo articulado con la Policía Nacional, la Secretaría de Salud y Gestión del Riesgo. La atención médica estará a cargo de la Clínica La Misericordia Internacional, que contará con personal especializado y acompañamiento permanente durante toda la jornada.

La programación de salidas será escalonada: la maratón de 42 kilómetros iniciará a las 4:15 de la mañana, seguida por la media maratón (21K) a las 5:15 a. m., la prueba de 10K a las 5:30 a. m. y la distancia recreativa de 5K a las 5:45 a. m.

Por su parte, la entrega de kits para los participantes se realizará los días 13 y 14 de marzo durante el Caribe Sport Fest, en el Salón Jumbo del Country Club, entre las 9:00 a. m. y las 8:00 p. m., feria que reunirá a más de 80 expositores y contará con espacios académicos sobre bienestar y alto rendimiento.

Con una década de historia, la Maratón de Barranquilla se consolida como uno de los eventos atléticos más importantes del país, combinando deporte, turismo y proyección internacional para la ‘Puerta de Oro de Colombia’.