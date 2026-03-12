El tetracampeón mundial de Fórmula 1 Max Verstappen (Red Bull) aseguró hoy, ante los rumores tras su descontento público con las nuevas normativas de la competición, que no tiene intención de marcharse y que espera que las negociaciones con la organización y la FIA se traduzcan en mejoras.

Leer también: Comité Disciplinario sanciona a Jermein Peña por “conducta violenta”

“No quiero irme, de verdad. Pero también espero que (la situación) mejore. He hablado con la F1 y la FIA y creo que estamos trabajando para conseguir algo que, ojalá, haga que todo vaya a mejor”, indicó el neerlandés en la rueda de prensa previa al Gran Premio de China, que se celebrará este fin de semana en el circuito de Shanghái.

“Estamos tratando algunas opciones. Espero que no (sea lo mismo) los próximos años. Tengo esperanza de que el próximo año ya veamos una mejora significativa”, agregó.

Según la prensa especializada, las críticas de Verstappen a la normativa para esta temporada, que concede idéntico peso a la parte eléctrica frente al motor de combustión, han provocado rumores sobre el futuro del vigente subcampeón mundial, que tiene contrato hasta 2028.

Leer más: PSG 5, Chelsea 2: no se olviden del actual campeón

“Ojalá me lo estuviera pasando mejor” en la Fórmula 1, lamentó ‘Mad Max’, quien, no obstante, habló de “distracciones positivas” como su propio equipo de automovilismo y su anunciada participación en las 24 horas de Nürburgring: “Espero que en años venideros pueda participar en las (24 horas) de Spa, y ojalá en las de Le Mans”.

Verstappen se refirió a sus sentimientos “encontrados”: “No disfruto pilotando el coche, pero sí trabajando con toda la gente de la escudería, y del equipo de motores también”.