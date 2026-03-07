Estados Unidos ratificó este su candidatura al título del VI Clásico Mundial de Béisbol al apisonar por 15-5 a Brasil en el partido que cerró la primera jornada del Grupo B con sede en Houston (Texas).

El equipo local prácticamente no encontró resistencia en el Daikin Park, y Brasil resignó sus esperanzas desde la parte alta de la primera entrada, cuando un palo de vuelta entera de Aaron Judge se llevó por delante a Bobby Whitt para establecer el 2-0.

Brasil respondió con cuadrangular de Lucas Ramírez que colocó la pizarra 2-1 en el cierre del primer capítulo.

En la tercera, un lanzamiento descontrolado de Joseph Contreras, joven lanzador de 17 años, abrió la puerta a la carrera de Kyle Schwarber que alargó la ventaja a 3-1.

Estados Unidos encontró su rally en la quinta con una impulsada por Byron Buxton y triple de Brice Turang que empujó al propio Buxton, a Cal Releigh y a Roman Anthony para alejarse 7-1.

La novena brasileña recortó 7-4 en la séptima gracias a un imparable de Lucas Rojo, que empujó una carrera de Leonardo, Reginatto y un vuelacerca de Víctor Mascai que impulso a Rojo.

Los estadounidenses contestaron una entrada después con sencillo de Roman Anthony que produjo la carrera de Aaron Judge para el 8-4.

En la parte baja de la octava Luca Ramírez volvió a castigar con solitario batacazo de vuelta entera y Brasil se acercó 8-5.

La respuesta llegó con imparable de Bryce Harper que empujó a Brice Turang para el 9-5 y siguió gracias al descontrol de los relevistas Tomas López y Víctor Takahashi que otorgaron cuatro de carreras forzadas, a las que sumaron dos más, una impulsada por Anthony y otra por Turang, para sellar el 15-5 final.

Este sábado Estados Unidos se medirá a Gran Bretaña y Brasil chocará ante Italia.

México recupera la memoria ganadora

Más temprano, México debutó con paliza de 8-2 a Gran Bretaña.

La victoria estuvo impulsada con el poder del bateo mexicano que encabezaron Nacho Álvarez y Jonathan Aranda, con cuadrangulares, e imparables productores de Álex Thomas, Joey Ortiz y Randy Arozarena.

Gran Bretaña amenazó en el cierre del cuarto capítulo por el descontrol de Javier Assad, quien dio base por bolas a Harry Ford.

En el quinto, Gran Bretaña volvió al ataque. Ian Lewis se colocó en primera con sencillo. El mánager Benjamín Gil envió a la loma a Luis Gastelum, quien fue castigado con sencillo de Thompson.

En la parte baja de la sexta, el relevo Álex Carrillo permitió una vuelta completa de Harry Ford que igualó el juego.

México respondió en la octava gracias al descontrol de Gary Gill Hill, quien otorgó pasaportes a Jarren Duran y Randy Arozarena, que dejaron la mesa puesta a Jonathan Aranda que conectó cuadrangular ante Tristan Beck, relevo de Hill, que colocó la pizarra 4-1.

En la novena se produjo un sencillo de Álex Thomas que impulso a Javier Serna y Nick Gonzales. Joey Ortiz empujó con imparable carrera de Thomas y Randy Arozrena puso a Ortiz a sellar el 8-1.

En la baja del noveno capítulo, Gran Bretaña se acercó 8-2 ante Andrés Muñoz, cerrador estelar de la novena mexicana.

En la segunda jornda del Grupo D chocarán Estados Unidos y Gran Bretaña, en tanto que Italia debutará frente a Brasil.