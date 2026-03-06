En medio del empate con sabor a derrota que selló Junior frente al Alianza de Valledupar, el jueves en el estadio Romelio Martínez, hubo una situación entre Felipe Pardo, atacante del cuadro cesarense, y la hinchada rojiblanca.

El jugador nacido en Quibdó, Chocó, de raíces caribeñas, hizo gestos de provocación a la tribuna de norte durante el calentamiento de él y el resto de suplentes del equipo visitante.

Jeisson Gutierrez/El Heraldo Felipe Pardo haciéndole gestos a los hinchas de Junior ubicados en la tribuna norte.

La afición se alteró y algunos aficionados empezaron a lanzarle insultos al futbolista de 35 años y algunos objetos que no alcanzaron a impactarlo a él ni a sus compañeros, pero sí dificultaron el trabajo de los fotógrafos y de los Policías que ejercían vigilancia.

Sin embargo, ‘Pipe’ Pardo continuó con sus gestos y ademanes incitando a situaciones incómodas. Fue tal el exceso de Pardo, que uno de los policías presentes le dijo que detuviera sus provocaciones o se iba a ver en la obligación de intervenir y solicitar su exclusión de la cancha.

Pardo, que en Colombia también jugó en el Deportivo Cali, Atlético Huila y Deportivo Independiente Medellín, también tuvo un problema al final del partido con Guillermo Paiva, que le reclamó algunos de sus comportamientos dentro del terreno de juego.

El árbitro Wílmar Montaño le mostró tarjeta amarilla en medio del conato de bronca que se había formado.

Los seguidores de Junior también dedicaron algunas palabras de grueso calibre y coros a Fabián Cantillo, jugador de las entrañas del Unión Magdalena, clásico rival del ‘Tiburón’.

Cantillo, que tuvo un paso fugaz por los rojiblancos, se reía de la situación y en algún momento realizó el gesto que hace alusión a la ‘Garra Samaria’, barra del Unión.

Pardo y Cantillo ingresaron en el segundo tiempo y le brindaron mayor experiencia al planteamiento del Alianza Valledupar, que le frustró la conquista de dos puntos a Junior.

La escuadra cesarense, dirigida por Camilo Ayala, es colero del campeonato.