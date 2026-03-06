No buscó excusas. No sacó el cuerpo. Alfredo Arias reconoció que Junior perdió dos puntos en el empate 1-1 ante Alianza FC, este jueves, en el estadio Romelio Martínez, por la fecha 10 de la Liga-I.

“Lo cierto es que perdimos dos puntos. El rival tenía que jugar de esa manera y está bien. Los errores fueron nuestros. No definimos el partido en el primer tiempo. Después en permitir esos errores en el segundo tiempo con pérdidas de pelota que hacemos el penal. Estábamos solos, la pelota pica mal y está el infortunio de Suárez que pica mal. Los jugadores dieron todo en cancha, no lo hicimos claramente, pero se vio. El arquero de ellos se volvió figura. Creo que fue penal, vimos una jugada igual. Ya está, ya pasó, perdimos dos puntos y tenemos que poner la cabeza en lo que viene. Se viene un partido ante Nacional, que es un candidato. No nos sobra nada, necesitamos ser humildes, tener la actitud del ganador, que no perdona y hoy perdonamos varias veces de cara al arco rival y lo pagamos carísimo”, destacó en rueda de prensa.

“Me preocupa haber perdido dos puntos. En el primer tiempo tuvimos las chances para noatar y no lo hicimos. Ni si quiera así tuvimos peligro de gol del rival. El gol viene de una jugada aislada. La jugada no revista peligro para nosotros. Me preocupa haber perdido dos puntos de esta manera. Tenemos que recomponer. Tenemos un rival ahora con el que estamos peleando para entrar a los ocho”, complementó.

El timonel explicó que tienen que ser más efectivos en esta clase de partidos.

“Ser más efectivos en las dos áreas, no cometer los errores que hicimos en las dos áreas. En nuestra área esa jugada aislada que tuvimos y no pitaron penal. El desarrollo del partido fue favorable pero no pudimos poner en goles. La gente que vino, que acompaño y la gente que acompaño y nosotros tenemos que levantarnos, que hay que apretar”, afirmó.

Sobre la salida de Jesús Rivas dijo: “Rivas sale después del gol de ellos. Era entre él o Chará. Rivas, hasta ayer (miércoles) estuvo con una carga muscular y estuvimos en duda de incluirlo por la fatiga muscular. Necesitaba sacar a uno de los interiores y por eso es la razón que salió”.

Aunque sabe que les falta efectividad, el uruguayo dice que han sido buenos en la ofensiva.

“Trabajar lo que siempre se trabaja en fútbol. Presionar y recuperar rápido. Es verdad que fuimos ineficaces, pero los números dicen que somos uno de los mejores en la definición y en ataque. No entró la pelota, definimos un par de ellas en el primer tiempo. El campeonato ha sido muy bueno en ofensiva”, destacó.

Por último, Alfredo Arias se refirió a la acción del penal y explicó que, para él, no era mano sancionable.

“El vaso medio lleno es que tuvimos volumen de juego y que llevamos el partido donde teníamos que llevarlo. A veces se puede consolidar en gol y no estuvimos finos en gol y no hicimos más goles. La defensa actuó bien. La jugada de la mano es aislada, pica con efecto y le pega en el brazo. Debemos también decir que nuestra defensa lo hizo bien. Perdimos dos puntos, eso hace que el análisis sea malo”, concluyó.