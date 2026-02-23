La selección de Brasil aseguró este domingo su clasificación al mundial de fútbol femenino sub-20 tras golear por 4-0 a Argentina y Ecuador logró su primer boleto mundialista al empatar 2‑2 con Venezuela, en la tercera fecha del hexagonal final del Campeonato Sudamericano de la categoría.

Brasil, líder de la clasificación con puntuación perfecta, y su escolta, Ecuador, conquistaron dos de los cuatro cupos al mundial a disputarse en Polonia en septiembre próximo que se reparten en el torneo continental, a falta de dos fechas por jugar.

Brasil domina

El estadio Luis Alfonso Giagni de la ciudad paraguaya de Villa Elisa fue el escenario donde la Verdeamarela, que ha ganado las diez ediciones que se han jugado de esta competición, goleó a una Argentina que se vio completamente superada por el rival.

Brasil se puso en ventaja con un gol tempranero de Evelin Bonifácio (m.3), el tanto más rápido del torneo.

A partir de ahí, todo fue dominio brasileño con goles de Ana Clara Campos, Brendha da Silva y de María Luisa da Silva que en el minuto 92 sentenció el 4-0 tras conectar un centro de Emily do Nascimento.

La Verdeamarela ha participado en todas las ediciones del mundial femenino sub‑20 de la FIFA desde la creación del torneo en 2002.

Con este resultado, la Albiceleste es colista con un solo punto.

Ecuador hace historia

‘La Tri’ sumó un valioso punto y con siete acumulados logró la primera clasificación de su historia a un mundial femenino sub-20.

Las ecuatorianas, invictas tras las victorias ante Argentina y Colombia, empezaron ganando gracias al tanto de Dariana Morán (m.34), pero se toparon con una combativa Venezuela que igualó el marcador en el complemento el primer tiempo con un penal que Melanie Chirinos convirtió en gol.

‘La Vinotinto’, cuarta con dos puntos, tomó ventaja apenas arrancó el segundo tiempo con un gol de Fabiana Hernández (m.46), mientras que Ecuador se salvó de la derrota con un tanto de penal anotado por Fiorella Pico (m.59).

En esta jornada Colombia también igualó 1-1 con Paraguay, tercero de la clasificación con cuatro.

La Albirroja tomó la delantera con un gol de penal de Pamela Villalba, pero cuando el duelo parecía decantarse a favor de las anfitrionas, el conjunto cafetero sorprendió en el minuto 92 con un remate de Isabella Díaz, imposible de atajar para la arquera Tamara Amarilla, quien minutos antes atajó un penalti de Juana Obregón.

El Sudamericano Sub-20 continuará este miércoles con los partidos entre Venezuela y Colombia, Ecuador-Brasil y Paraguay-Argentina por la cuarta fecha del hexagonal final.