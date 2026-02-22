Un paso adelante, otro atrás. Junior volvió a caer ante Santa Fe, en El Campín, y no pudo ‘sacarse el clavo’ de la derrota en la final de la Superliga 2026.

Los rojiblancos volvieron a mostrar falencias en defensas, que fueron bien aprovechadas por un cuadro cardenal, que, con muy poco —porque realmente no hizo un gran partido—, se echó los tres puntos al bolsillo.

Los dirigidos por Alfredo Arias lucieron el control del balón, pero no tuvieron la claridad para generar peligro en el arco defendido por Andrés Marmolejo, que salvó al final, con una gran atajada, lo que pudo ser el empate.

Los primeros minutos mostraron un partido equilibrado, entre dos equipos desordenados que salieron a buscar la victoria. Si uno daba ventajas atrás, el otro le respondía con más inseguridad.

En ese mar de errores, Santa Fe pegó primero. Una desatención defensiva permitió que el defensor Víctor Romero recibiera un balón solo, dentro del área, para definir a placer en el arco defendido por Mauro Silveira (1-0).

🦁⚽💥¡Víctor Moreno abre el marcador en el juego de Santa Fe ante Junior en El Campín!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/bupEgLvpjo — Win Sports (@WinSportsTV) February 22, 2026

Y de un regalo pasamos a otro, este más infantil que el anterior. Siete minutos después de la anotación cardenal, el arquero Marmolejo cometió un error en la salida que fue castigado como infracción. El cancerbero salió a agarra una pelota aérea y con la rodilla, antes de capturar el balón, le pegó en la cara a Cristian Barrios. La acción pasó desapercibida para el árbitro Wilmar Roldán, que dio continuidad, pero no para el VAR, que llamó al central y lo hizo corregir, sancionando pena máxima y amarilla para el portero del cuadro albirrojo.

⚽🧐¡Tras la revisión en el VAR, el árbitro sancionó penal a favor de Junior!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/qSjF9YOBrx — Win Sports (@WinSportsTV) February 22, 2026

Al cobro fue Luis Fernando Muriel, un experto en esta materia, para poner el 1-1 en el marcador, tras un cobro lento pero impecable —como ya nos está acostumbrando—, que engañó por completo a Mosquera Marmolejo (1-1).

🦈⚽🔥¡Luis Fernando Muriel un especialista y cambió el penal por gol para empatar el duelo entre Junior y Santa Fe!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/QiKEqDYujJ — Win Sports (@WinSportsTV) February 22, 2026

El telón de la primera parte bajó y con él llegaron los cambios en el equipo cardenal. Uno de ellos, el exjuniorista Iván Scarpeta, terminó siendo determinante. El lateral aprovechó un gran tiro de esquina levantado por Omar Fernández para sacar un cabezazo pleno, ganándole en el salto a un rival, para dejar sin opciones al arquero Mauro Silveira (2-1).

🦁⚽🔥¡Golazo de cabeza de Iván Scarpeta, que marcó el segundo gol de Santa Fe ante Junior! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/o9eQwxKhES — Win Sports (@WinSportsTV) February 22, 2026

Dos desatenciones defensivas estaban condenando a Junior, que le tocaba nuevamente remar en contra de la corriente.

Los locales retrocedieron y le regalaron el protagonismo a la visita, que no supo generar peligro claro. Ingresaron Guillermo Paiva, Janneson Sarmiento y Teófilo Gutiérrez, pero poco y nada pudieron hacer. Paiva tuvo el empate, pero esa apatía para patear al arco lo volvió a dejar en evidencia. Debe ser el único ‘9’ en el mundo que le huye al gol. Teo se dedicó a pelear con Rodallega y se sacó solo del partido, mientras que Jannenson entró con ganas, pero se fue desinflando al ver que no le llegaba la pelota.

Los minutos pasaron y Junior no encontró el rumbo. Sobre el final apretó, pero sin convicción. La reposición dejó a Santa Fe con diez, tras la justa expulsión de Helibelton Palacios, y en la última acción del partido Teo tuvo el empate, tras una gran acción colectiva, que culminó con un remate violento que sacó de manera espectacular el arquero Marmolejo. Ese disparo fue lo mejor de Teo y de Junior en los segundos 45 minutos.

Otra derrota que duele de Junior en Bogotá, donde no vence a Santa Fe, por Liga, hace 18 años. Los rojiblancos, que venían de vencer al América de Cali, en Barranquilla, bajan a la sexta posición (al cierre de esta edición se jugaba el encuentro entre América y Jaguares), con 12 puntos, quedando a cinco del líder, el Internacional de Bogotá.

Ahora ‘el Tiburón’ afrontará tres partidos en los que está obligado a sumar nueve puntos, empezando por Jaguares, próximo rival, para rematar con los duelos ante Alianza FC y Fortaleza.