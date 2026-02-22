En una final vibrante, definida por detalles mínimos y con un nivel técnico altísimo, el colombiano Ángel Barajas volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras emergentes de la gimnasia artística mundial al colgarse ayer la medalla de plata en la prueba de barra fija de la Copa Mundo disputada en Cottbus, Alemania. El joven gimnasta firmó una rutina de enorme exigencia, combinando dificultad, precisión en los agarres y seguridad en las sueltas, para alcanzar una puntuación de 14,666 que lo dejó a escasas décimas del oro.

La competencia, correspondiente a la Copa Mundo de Gimnasia Artística, reunió a varios de los mejores especialistas del aparato, en una final marcada por la tensión y la precisión milimétrica en cada ejercicio. Barajas presentó una nota de dificultad de 6.400 y una ejecución de 8.166, reflejo de una rutina limpia en sus combinaciones, con conexiones fluidas y una salida firme que levantó a los aficionados presentes. Sin embargo, el japonés Shohei Kawakami logró imponerse con 14,966 puntos gracias a una presentación de mayor complejidad y una ejecución casi impecable, asegurando el primer lugar del podio. El bronce fue para el ruso Aleksandr Kartsev, quien sumó 14,233 unidades en una final de altísimo nivel competitivo.

El resultado confirma la regularidad de Barajas en la élite internacional. Dos días antes, el colombiano había liderado la fase clasificatoria con una sobresaliente nota de 15.300, lo que alimentó las expectativas de oro. Aunque en la final no pudo repetir esa puntuación, su desempeño volvió a situarlo entre los referentes mundiales de la barra fija.

Más allá del color de la medalla, lo exhibido este domingo ratifica la madurez competitiva de un atleta que, pese a su juventud, compite con la serenidad de un veterano. Su ejecución mostró control en los cambios de agarre, amplitud en los movimientos y una salida bien plantada, aspectos que suelen definir las finales cerradas. Además, el podio en territorio europeo representa un impulso clave en el inicio del calendario internacional, donde cada presentación suma confianza y puntos en el ranking.