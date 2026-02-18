Richard Ríos volvió al campo de juego este martes vistiendo la camiseta del Benfica en el encuentro frente al Real Madrid de la Liga de Campeones tras un mes fuera de las canchas por una luxación en el hombro derecho.

El centrocampista antioqueño entró en el minuto 74 para sustituir a Rafa Silva después de que el pasado 14 de enero sufriera una luxación anterior traumática del hombro derecho durante el partido de las ‘águilas’ contra el Oporto de cuartos de la Copa de Portugal, que el club lisboeta perdió quedando desclasificado.

El partido de Lisboa entre Benfica y Real Madrid, correspondiente a la ida del “play-off” de la Liga de Campeones, estuvo interrumpido durante unos ocho minutos porque el árbitro aplicó el protocolo anti racismo después de que Vinicius le avisara de que Prestianni le había insultado, tras su celebración del único gol del partido.

Tras esto, la UEFA confirmó que ha designado a un inspector de ética y disciplina para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio.

“Los informes oficiales de los partidos disputados anoche están siendo revisados en estos momentos. Cuando se denuncian hechos, se inician procedimientos y, en caso de que estos den lugar a la imposición de sanciones disciplinarias, estas se anuncian en la página web disciplinaria de la UEFA”, explicó sin hacer más comentarios al hacer al respecto.

Además del presunto incidente racista, la UEFA investigará también el lanzamiento de objetos desde la grada, -uno de los cuales impactó en Vinicius- y la sanción al entrenador del Benfica, José Mourinho, que fue expulsado (m.84) por protestar y reclamar una segunda tarjeta amarilla para el delantero brasileño Vinicius tras una falta a Richard Ríos.

El técnico no se sentará en el banquillo del Bernabéu la próxima semana en el partido de vuelta y la normativa de la UEFA (art. 79.04 de la normativa de la Liga de Campeones) le permite, en caso de estar sancionado, no comparecer en la conferencia de prensa oficial previa al encuentro y ser sustituido por un técnico asistente.

La reacción de Richard Ríos

Después del partido, el colombiano fue cuestionado sobre la denuncia de racismo realizada por Vinicius.

“La verdad no tengo como opinar sobre eso porque nosotros estábamos muy lejos, pero independientemente si pasó o no pasó claro que es lamentable. Prefiero no opinar porque salgo acá a decir algo y después van a decir si pasó o no pasó”, dijo en diálogo con ESPN.

“Prefiero dejarlo a criterio de ustedes que tienen las cámaras y pueden ver todo. Después en casa estar más tranquilo y ver todo”, agregó.

Además, entregó sus opiniones sobre el partido de vuelta contra el Real Madrid. “Creo que estuvimos bien por momentos, pero nos faltó tener un poco más la pelota y ser más creativos en el último tercio. Aún no se decide nada, falta un partido más y conocemos la fuerza que tenemos como grupo. Ahora debemos preparar el juego de vuelta“, manifestó.

“Estamos en la mitad de la eliminatoria. Es cierto que perdimos 1-0 en casa, pero quedan 90 minutos por delante y eso es positivo, porque todavía tenemos la oportunidad de revertir la situación”, agregó.

También, aseguró que está al 100% para enfrentar los próximos partidos.

“Si estoy en este partido es porque estoy 100 % preparado para jugar. No quería regresar al 70 % o al 80 %. Quería estar disponible al máximo nivel, y eso es lo que puedo ofrecerle al entrenador”, indicó.