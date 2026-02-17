El árbitro francés François Letexier paró el partido y activó el protocolo contra el racismo al comienzo de la segunda parte del encuentro que el Benfica perdió 1-0 frente al Real Madrid, tras un gol marcado por Vinicius y su posterior celebración, que provocó la indignación del público en el Estádio da Luz.

La celebración de Vini Jr. motivó un enfrentamiento con Prestianni, que acabó con una tarjeta amarilla para el brasileño como advertencia del colegiado.

En ese encontronazo, Vinicius denunció que el argentino le dirigió comentarios racistas.

La situación escaló y el árbitro acabó parando el partido, sin que eso evitará que los miembros del equipo técnico del Benfica se acercarán hasta el banquillo del Real Madrid y tuvieran una fuerte discusión.

Tanto Álvaro Arbeloa como José Mourinho intervinieron en el momento ante la confusión de la situación.

El partido se reanudó tras varios minutos interrumpido con 1-0 en el marcador.

“Fue algo feo y lamentable”: Valverde

El uruguayo Fede Valverde dijo, tras el partido que duda “que una cámara no haya visto eso” el presunto episodio de racismo.

El mediocampista uruguayo calificó los posibles insultos racistas del extremo del Benfica de “algo feo” y “lamentable”, y aseguró que “una persona ha dañado el espectáculo”.

"SEGÚN TODOS LOS COMPAÑEROS, LE HA DICHO ALGO FEO...", el testimonio de Fede Valverde sobre lo sucedido entre Vini Jr. y Prestianni.





Mbappé pide que Prestianni no juegue más la Champions

El francés Kylian Mbappé pidió a UEFA la sanción más dura para el argentino Gianluca Prestianni, jugador del Benfica que presuntamente realizó un insulto racista a Vinícius Junior, que detuvo el partido ante el Real Madrid durante diez minutos, y denunció que le llamó “mono” cinco veces tapándose la boca con su camiseta.

“Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono. Cada uno da su opinión pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions, pero dar este tipo de imagen es terrible para el fútbol mundial”, denunció en la zona mixta de Da Luz.

“Le he dicho racista porque lo pienso. Solo hay que ver su cara que fue listo porque se escondió tras la camiseta para esconder sus labios, pero la cara no miente. Este tipo de humano no es compañero de profesión. Este tipo de cosas no las dejamos pasar. Este jugador es joven, no puede tener la libertad de decir este tipo de cosas en un campo de fútbol. Es un gran problema y veremos qué va a pasar”, añadió.

Mbappé reconoció que Vinícius “está muy triste” tras sufrir un nuevo capítulo de racismo y ensalzó su partido “con un gol maravilloso que dio la victoria”.

“Tenemos que ser ejemplos para todos los niños que nos miran. Este es un problema que sale a veces, tengo muchos amigos portugueses que siempre me han tratado muy bien pero si una persona se porta así tenemos que decirlo. La gente luego nos ha pitado porque no saben lo que ha pasado. No tengo nada contra el mejor club de Portugal ni su entrenador, que es de los mejores de la historia, pero hay que hacer algo. Un jugador así no merece jugar más la Champions. Esperamos que UEFA haga cosas y no diga que no pasa nada. Es un caso grave”, pidió.

Para Mbappé lo deportivo queda de lado, pese al triunfo del Real Madrid (1-0) que le deja a puertas de la clasificación para octavos de final de la Liga de Campeones.

“Hemos ganado el partido pero no es lo importante, hay cosas mucho más importantes que el fútbol”, sentenció.

"El número 25 de Benfica, que no quiero decir su nombre, no lo merece. Lo escuché decirle 'mono' a Vini cinco veces"



"ESTE FUTBOLISTA NO MERECE JUGAR MÁS LA CHAMPIONS"





Barreiro y Pavlidis defienden a Prestianni

Los jugadores del Benfica Barreiro y Pavlidis han defendido a su compañero Prestianni, acusado por Vinicius de insultos racistas hacia él.

Pavlidis no cree que “ese chico sea racista”, dijo sobre Prestianni, mientras que, a juicio del delantero griego, “es un pique entre Argentina y Brasil”.

Por su parte, Barreiro aseguró tras el encuentro que él no escuchó “nada”, y que el extremo argentino le dijo que lo que hubo es “un provocación”.