‘El Tiburón’ ya tiene ‘segunda piel’. Junior presentó este martes la que será su segunda indumentaria para este 2026. Los rojiblancos publicaron las imágenes de la nueva prenda en sus redes sociales, con Déiber Caicedo, Jermein Peña y Mauro Silveira como protagonistas.

La camiseta, que ya se había visto en la Batalla de Flores, cuando la portó el delantero Carlos Bacca, representante rojiblanco en el desfile, es de color azul, con líneas muy delgadas de colores blanco y rojo.

Tiene las tradicionales rayas de la marca Adidas, esta vez de color rojo, así como un cuello en ‘V’ del mismo color.

En la publicación realizada en la cuenta de Instagram del equipo, el club resalta la evolución que siguen experimentado los nuevos modelos de camiseta del Junior.

“Desde el Caribe para el mundo. La nueva visitante del @juniorclubsa ya está aquí. Evolución que se lleva puesta”, se lee en el texto.

