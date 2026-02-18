El club venezolano Carabobo venció este martes en casa y por la mínima 1-0 al Huachipato chileno, en un partido correspondiente a la segunda fase de clasificación de la Copa Libertadores.

El venezolano Edson Tortolero firmó, en el minuto 35, el único gol del encuentro, tras un pase de su compatriota Eric Ramírez.

El partido se jugó en el Polideportivo Misael Delgado, en la ciudad de Valencia, capital del estado venezolano de Carabobo (norte).

El primer tiempo lo protagonizó el Granate, que de nueve remates, dos fueron al arco y uno se convirtió en gol, mientras que Huachipato apenas hizo un total de cuatro durante esta parte, y solo uno de estos a la portería.

En el segundo tiempo, Jaime Moreno casi logra el segundo de la tarde con un cabezazo que frustró el guardameta.

En los últimos minutos, el local logró con éxito sostener el marcador aun cuando terminó jugando con uno menos, luego de que Juan Camilo Pérez fuera amonestado por segunda vez en el minuto 85.

Durante el partido, el árbitro colombiano Andrés Rojas sacó amarillas a Jean Fuentes, Joshuan Berríos y los argentinos Matías Núñez y Lucas Bruera, de Carabobo; y a Maximiliano Rodríguez, Cristian Toro y Claudio Torres, de Huachipato.

El próximo 24 de febrero, Carabobo visitará la comuna chilena Talcahuano para jugar contra Huachipato el partido de vuelta.

De esta segunda etapa avanzarán a la tercera ronda del certamen ocho equipos que se enfrentarán por cuatro cupos para la fase de grupos que reunirá a un total de 32 clubes.

La final de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo el 28 de noviembre en Montevideo.