En las últimas horas se confirmó la muerte de Giovanni Hernández, recordado por ser una de las grandes figuras del microfútbol en el país. Tenía 55 años.

La muerte del denominado ‘mago’ del microfútbol se registró en Bucaramanga este lunes, 16 de febrero de 2026.

De acuerdo a Vanguardia, el exjugador de la selección Colombia de microfútbol sufría cáncer de estómago. Es recordado por ser parte de la selección Colombia que brilló en el 2000, que ese año venció en la final del mundial a Bolivia, país anfitrión de aquella edición. El trofeo se definió por penales.

De ese año también se recuerda el momento en que Hernández, por un gesto de sus compañeros Jhon Pinilla y Engelbert Vergel, fue levantado en hombros.

Además de brillar como jugador, Hernández fue asistente técnico de Jaime Cuervo, cuando la selección Colombia de la disciplina se hizo con los triunfos en los Mundiales de 2011 y 2015.

Como entrenador, en la Liga Profesional de Fútbol de Salón, fue campeón con Bucaramanga FSC en 2009 y con Taz Santander en los torneos 2016-I y 2016-II.

El Ministerio de Deportes lamentó la muerte de Hernández por medio de una publicación en redes sociales.

“Una leyenda del fútbol de salón colombiano se ha hecho eterna. Desde el Ministerio del Deporte lamentamos la partida de Giovanny Hernández Galván, quien gracias a su legado en las canchas era parte de nuestro programa Glorias del Deporte. Extendemos una voz de condolencia a su familia, amigos y a todos aquellos que siguieron sus pasos detrás de un balón”, se lee en la publicación de la entidad.