El regreso al Romelio Martínez no fue solo una vuelta a casa para Junior. Fue también una confirmación. Bajo una noche carnavalera, con un 3-0 contundente ante el Chicó FC, por la quinta jornada de la Liga I-2026, el equipo de Alfredo Arias dio otra muestra de un proceso que, más allá de los resultados, empieza a reconocerse en el esfuerzo colectivo, la paciencia con la pelota y una identidad que el propio entrenador valora incluso más que la goleada.

Tras el encuentro, el técnico uruguayo, de 67 años, dejó claro que su satisfacción no pasa únicamente por el marcador.

“Más que encontrar el equipo ideal, estamos encontrando el grupo, el conjunto, porque hicimos varios cambios, así como el partido pasado, y el equipo sigue creciendo. Valorar lo que hizo hoy nuestro equipo. Hicimos un esfuerzo grande tanto en lo físico como en actitud”, afirmó.

Arias destacó la presión tras pérdida, la intensidad para recuperar el balón y la serenidad para administrarlo, virtudes que, según remarcó, se potenciaron por las características del rival. “Jugamos ante un rival que juega bien, que jamás reventó la pelota, jamás nos la regaló… Eso le da más valorar el esfuerzo que han hecho mis jugadores. Estoy muy satisfecho, porque creo que hicimos un muy buen partido”, expresó.

El entrenador evitó hablar de etapas alcanzadas. Para él, el momento de Junior se explica desde el recorrido reciente y la respuesta anímica del plantel.

“¿En qué fase estamos? Es difícil decirlo, porque recién comenzamos el campeonato. Sí encuentro que el equipo que tengo tiene muy buenos jugadores. Siempre digo lo mismo, se facilita la tarea cuando tengo buenos jugadores. El grupo hizo algo que nos fortalece y que nos va a seguir fortaleciendo a futuro, y es que perdimos la Superliga y a los tres días teníamos que jugar en Bogotá y el equipó fue y ganó, y ganó con autoridad. Y tuvo que ir luego a jugar de vista nuevamente (ante el Pereira), y ganó nuevamente con autoridad. Y hoy, en este tercer partido, que era fundamental ganarlo para ponernos en los primeros puestos, lo volvemos a ganar. Esos resultados positivos que hoy nos tienen arriba son importantes para nosotros para consolidar el juego o la fase en la cual estamos. Va a ser un campeonato duro, los rivales están fuertes, se ha visto en los partidos que hemos enfrentado, pero nosotros también estamos mejorando”, dijo.

Arias también se refirió a la idea de un equipo “noqueador” y puso el acento en el desgaste previo. “Todos queremos tener un equipo noqueador, pero a veces el nocaut se logra desgastando al rival primero, y creo que estamos intentando eso”, explicó, resaltando las largas posesiones y la movilidad del balón. Sin embargo, no esquivó la autocrítica.

“El otro día, en el partido ante Pereira, nosotros en el primer tiempo tuvimos posesiones de 60 pases. Claro, es más fácil decir o repetir que nos convirtieron dos goles, pero nosotros tuvimos posesiones de 60 pases, ahí es donde me refiero al desgaste que le vas produciendo al rival. Y hoy otra vez, hoy tuvimos la paciencia para atacar los espacios, paciencia para jugar de afuera hacia adentro cuando el partido lo requería, moviendo la pelota de un lado a otro. Lógicamente que tuvimos errores que hay que corregir. Todos los equipos, a raíz del campeonato que tenemos, la excelencia la tendremos que conseguir con la competencia. Este va a ser un campeonato muy bueno”, manifestó.

Con el triunfo ya en el bolsillo, el mensaje final apuntó al futuro inmediato. “Tenemos que construir sobre lo construido. Apoyarnos en las cosas buenas que hicimos el semestre pasado, apoyarnos en las cosas buenas que hicimos en partidos pasados. Y hoy, sobre estas cosas buenas que hagamos, nos tenemos que apoyar para el siguiente partido. Vamos a tener un juego muy duro en Manizales, contra un rival (el Once Caldas) que viene haciendo, desde hace tiempo, buenas campañas, entonces tenemos que dar rápidamente vuelta a la página”, concluyó.