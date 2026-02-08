Alfredo Arias echa toda la ‘carde al asador’ para medirse este domingo al Chicó FC, en el regreso del Junior al estadio Romelio Martínez de la calle 72.

El técnico uruguayo apostará por una doble ‘9’ adelante, con el paraguayo Guillermo Paiva y el atlanticense Luis Fernando Muriel como protagonistas.

Las otras grandes novedades se presentarán en la defensa, con el ingreso de Jhon Navia en lugar de Yeison Suárez y el regreso de Jhomier Guerrero por Edwin Herrera.

De resto, la misma base que ha venido actuando, con jugadores como Mauro Silveira, Jermein Peña, Jean Pestaña, Guillermo Celis, Jesús Rivas, Yimmi Chará y Cristian Barrios.

Junior formará con: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Jean Pestaña, Jhon Navia; Guillermo Celis, Jesús Rivas; Cristian Barrios, Yimmi Chará; Guillermo Paiva, Luis Fernando Muriel.