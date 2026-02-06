Con la salsa de La Troja retumbando en el ambiente y el guayabo de La Guacherna dando vueltas en la cabeza, la afición de Junior afrontará una nueva cita con su pasión y la nostalgia. El equipo rojiblanco regresa por tercera vez en su historia liguera al estadio Romelio Martínez para enfrentar al Chicó FC, este sábado a partir de las 8:30 p. m.

El cierre del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, su casa habitual desde el 11 de mayo de 1986, por la remodelación y modernización a la cual se está sometiendo para acoger la final de la Copa Sudamericana 2026, llevó a los rojiblancos a retornar a su primer hogar, el viejo y querido Romelio, que apenas tiene capacidad para 8.279 espectadores.

En ese viejo recinto, que guarda tantos recuerdos, anécdotas y momentos de gloria, el Junior de Alfredo Arias saldrá a buscar su tercera victoria consecutiva después de dos salidas triunfales ante Millonarios, 2-1 en Bogotá, y Deportivo Pereira, 3-2 en Armenia.

¿Por qué el Romelio está construido de esa forma?



Junior volverá al mítico escenario deportivo, diseñado por el arquitecto Giancarlo Mazzanti y muchos se preguntan la razón por la cual el lugar está hecho de esa forma.



Aquí le explicamos su historia. pic.twitter.com/W5u4dQuwUQ — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) February 6, 2026

Luego de un comienzo un tanto traumático por la pérdida de la Superliga ante Santa Fe y la derrota en el ‘Metro’ frente al Tolima (2-0), los dirigidos por el técnico uruguayo enderezaron el rumbo y redondearon dos triunfos balsámicos.

Ahora el objetivo ante su público, en medio del entorno carnavalero que se vive en la ciudad, es entregar un nuevo motivo para celebrar y afianzarse en la ruta ganadora. Para sumar estos tres nuevos puntos, Arias mantendría la base de la formación titular que se impuso a los ‘Matecañas’ de visitante.

Nuevamente tiene entre sus convocados a Teófilo Gutiérrez, ausente en el anterior compromiso por “un asunto personal”. El experimentado jugador, que contabiliza dos goles en este comienzo de temporada y que el jueves apareció en un video musical cantando champeta, estaría en el banco de alternativas.

Habría novedades en la zona posterior del onceno inicialista, donde Edwin Herrera pasaría a marcar la banda izquierda y Jhomier Guerrero jugaría de nuevo como lateral derecho. Yeison Suárez, dueño de la marcación izquierda, entraría en una rotación que va a implementar Arias teniendo en cuenta la seguidilla de partidos que se viene en la Liga.

Daniel Rivera, emergente en el choque ante Pereira, podría recuperar la titular en lugar de Jean Pestaña. Joel Canchimbo saldría de la formación estelar para darle paso a un doble nueve: Guillermo Paiva y Luis Fernando Muriel.

Sería el primer juego de Muriel de titular. Ya puso su firma en la red rival como rojiblanco con un golazo de tiro libre en la cancha del estadio Centenario. Aunque todavía le falta, el delantero ha mejorado su forma física y ya acumula varios entrenamientos en el equipo.

Cristian Barrios y Yimmi Chará seguirían en el frente de ataque y Jesús Rivas y Guillermo Celis se encargaría de la contención y salida en el mediocampo.

Junior necesita apretar tuercas (individuales y grupales) en la retaguardia, que ha estado muy vulnerable en este comienzo de campaña, y mantener y elevar su desequilibrio y contundencia en la ofensiva.

Ojalá el partido sea un carnaval de goles, triunfo y buen fútbol, con hinchas sonrientes y orgullosos. Como en los viejos tiempos…