El delantero portugués Cristiano Ronaldo no juega el partido de este lunes contra el Al Riyadh en la liga saudí y ni siquiera forma parte de la relación de inscritos en la convocatoria para el encuentro como protesta, según ‘A Bola’, por la gestión de su club del Fondo de Inversión Pública del país en comparación con otros equipos de la misma competición, como el Al-Hilal.

El astro luso no está ni en el banquillo en el duelo que se disputa en el estadio Príncipe Faisal bin Fahd Stadium de Riad, según la relación de jugadores facilitada por la propia competición.

Sí están en el once del Al Nassr otros futbolistas de renombre como Íñigo Martínez, Sadio Mané o Joao Félix, dentro de la alineación ofrecida por Jorge Jesús, técnico del Al Nassr.

Según publicó este domingo ‘A Bola’, Cristiano Ronaldo está “descontento con la gestión que ha realizado el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí” de su club, al que llegó hace tres años, “especialmente en comparación con el trato que se ha dado a los rivales, también gestionados por el mismo fondo”, entre ellos el Al Hilal.