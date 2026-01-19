Wolverhampton tuvo un empate sin goles ante Newcastle United en el Molineux Stadium por una nueva jornada de la Premier League, resultado que le permitió extender su racha positiva a cuatro partidos consecutivos, pese a continuar en el último lugar de la tabla.

Yairo Moreno se convierte en nuevo jugador de Jaguares de Córdoba

Minuto a minuto del partido que Deportes Tolima le ganó 2-0 a Junior

El colombiano Reynaldo Rodríguez, estrella de los Charros de Jalisco para la final de la Liga Mexicana y la Serie del Caribe

El conjunto dirigido por Gary O’Neil logró contener a un Newcastle que llegaba urgido de victoria tras una semana complicada, luego de caer en la ida de las semifinales de la Copa de la Liga frente al Manchester City. El empate dejó a los ‘Magpies’ sin la posibilidad de acercarse a los puestos de clasificación europea.

Wolves maintain their unbeaten start to 2026, so all of the bottom 5 avoided defeat this weekend ⬇️ pic.twitter.com/DpmYPmatvq — Premier League (@premierleague) January 18, 2026

Yerson Mosquera, líder de la defensa de los Wolves

Una de las grandes figuras del partido fue el defensor colombiano Yerson Mosquera, quien sumó su novena titularidad consecutiva con el equipo inglés y volvió a destacarse.

El central de 24 años fue determinante para frenar a los atacantes rivales, imponiéndose en los duelos y mostrando seguridad durante todo el compromiso. En el primer tiempo enfrentó a Woltemade y en la segunda mitad tuvo que lidiar con Yoane Wissa y Joelinton.

Asimismo, ganó dos entradas, realizó dos intercepciones, despejó en siete ocasiones, recuperó ocho balones y se impuso en cuatro duelos individuales. Su actuación le valió una calificación de 7.2, siendo el mejor defensor del equipo.

“We have confidence now. We’re in a difficult situation, but we have to keep pushing.”



Yerson Mosquera reflects on a point and clean sheet this afternoon 🗣️ pic.twitter.com/WA0Mwf1V4U — Wolves (@Wolves) January 18, 2026

En la presente temporada, Mosquera ha disputado 15 partidos oficiales, 13 de ellos como titular, consolidándose como una de las piezas más regulares del Wolverhampton.

Jhon Arias ingresó en el segundo tiempo

Por su parte, el también colombiano Jhon Arias comenzó el partido en el banco de suplentes e ingresó al minuto 71 en reemplazo de Joao Gomes. El extremo tuvo escasa participación ofensiva debido al planteamiento conservador del equipo y se enfocó más en labores defensivas.

⚠️ ¡Wolverhampton sigue en el fondo de la tabla!



🇨🇴 Jhon Arias y Yerson Mosquera vieron acción en el empate 0-0 de los Wolves 🐺 frente a Newcastle 🔵⚪ en la Premier League 🏴🇬🇧. pic.twitter.com/YmYSpLT18A — ESPN Colombia (@ESPNColombia) January 18, 2026

Pese al empate, Wolverhampton continúa en la Premier League con apenas ocho puntos en 22 jornadas, lo que deja su permanencia en la máxima categoría prácticamente comprometida. Su próximo reto será ante Manchester City el sábado 24 de enero.