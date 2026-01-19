El delantero colombiano Luis Suárez, tras casi una década en diferentes clubes españoles y explotar como goleador en el Almería o Zaragoza, se ha catapultado esta temporada con el Sporting de Portugal tanto en la Liga lusa como en la Liga de Campeones, donde lleva una veintena de goles en medio año, mientras que con el combinado cafetero tiene el reto de ser un referente en el Mundial 2026.

Su próxima parada le llegará este martes, 20 de enero, en Liga de Campeones, donde los ‘leones’ lisboetas recibirán al PSG de Luis Enrique.

Suárez, que en Liga lleva 15 dianas, quiere refrendar su buen estado de forma ante su afición y frente al actual campeón de Europa.

El atacante colombiano, que la pasada temporada firmó 27 goles en la segunda española con el Almería, es un delantero que, además de olfato goleador, se distingue por su compromiso y el carácter aguerrido.

En lo que va de campeonato, ha firmado un hat-trick y tres dobletes, aunque, sin duda, su momento cumbre lo vivió el pasado 10 de septiembre con la tricolor, con un póker de goles en 25 minutos frente a Venezuela, en uno de los encuentros clasificatorios para el Mundial 2026.

Sustituto de Gyokeres

Tras la marcha del nórdico Gyokeres al Arsenal, el Sporting de Portugal pescó un delantero centro de referencia en el Almería, un jugador experimentado de 28 años, que llegó a España para enrolarse a los juveniles del Granada en el verano de 2026, tras formarse en la cantera de los Leones FC de Colombia.

En la Segunda B española jugó en el Real Valladolid (2017-18) y su gran salto lo protagonizó cuando se marchó cedido al Real Zaragoza, Segunda División, la temporada 2019-20, conjunto con el que anotó un total de 19 goles.

De ahí regresó al Granada, con el que debutó en la Liga Europa en la campaña 2020-21 y, tras pasar medio año en el Marsella, volvió a España en 2022 para convertirse en el delantero de referencia del Almería en Primera División.

Con la selección de su país lo hizo debutar el entrenador luso Carlos Queiroz en noviembre de 2020, en un encuentro frente a Ecuador y, tras pasar unos años en los que apenas contaba, desde el inicio de esta campaña es ya un fijo en Colombia y uno de los grandes activos para el Mundial 2026, donde los cafeteros se medirán en el Grupo K a equipos como Portugal o Uzbekistán.

Un buen escenario para volver a reivindicarse, la cita de este martes frente a las estrellas del Paris Saint-Germain, donde, además, el Sporting quiere mostrar su condición de equipo fuerte en Europa que la pasada temporada tumbó al City de Guardiola en su estadio por un contundente 4-1.