Lo que muchos imaginaban como una tercera noche victoriosa para Caimanes de Barranquilla, terminó convertido en una celebración cartagenera. Este viernes, en el tercer juego de la serie final de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano, Tigres rompió el guion con una actuación arrolladora y se impuso 12-0 ante los saurios, que habían ganado los dos primeros compromisos de la serie.

Con una ofensiva inspirada y un pitcheo que anuló por completo a los visitantes, los felinos sellaron una victoria contundente que no solo endereza el rumbo de la serie, sino que además inyecta confianza de cara a los dos próximos compromisos en el estadio Once de Noviembre Abel Leal.

Desde la lomita, el grandesligas Julio Teherán fue sin duda la figura del encuentro. El derecho trabajó seis entradas casi perfectas, tolerando únicamente tres imparables, sin permitir carreras, ni boletos, y controlando con un buen repertorio la ofensiva barranquillera. Su dominio desde el montículo desactivó a Caimanes y le dio ritmo a la ofensiva local.

La producción ofensiva de Tigres fue explosiva y constante. El equipo inauguró el marcador temprano y nunca miró atrás: impulsaron tres carreras en la segunda entrada con contribuciones claves de Guillermo Quintana, Michael De León y Tito Polo.

El momento emocional de la noche llegó en la tercera entrada cuando Giovanny Urshela conectó un jonrón solitario por el jardín derecho, ampliando la ventaja y desatando la euforia de las tribunas.

Urshela, además, fue uno de los mejores con el madero: terminó el juego con línea ofensiva de 4-2, incluyendo su vuelacercas, una anotada y una empujada. Otro protagonista fue Dayán Frías, que también destacó con 4-2 y una anotada para redondear una jornada ofensiva brillante del elenco cartagenero.

Del lado de Caimanes, la noche fue para el olvido. La alineación apenas conectó tres imparables durante todo el juego, no logró anotar y además cometió cuatro errores defensivos que complicaron aún más su desempeño.

Desde el montículo, el abridor Moisés Díaz apenas pudo completar dos episodios, recibió tres carreras y dos boletos, lo que obligó a mover al bullpen mucho antes de lo esperado.

Con este triunfo, Tigres descuenta y pone 2-1 la serie final —que se disputa al mejor de siete juegos— y recupera vida en la lucha por el título. Caimanes, aún con la ventaja en el global, deberá reajustar su estrategia rápidamente si quiere volver a imponer su ritmo y mantenerse firme en la conquista de un nuevo campeonato.

La serie continúa este sábado 17 de enero, nuevamente en Cartagena, con el cuarto juego programado a partir de las 7:00 p. m. en el estadio Once de Noviembre Abel Leal.