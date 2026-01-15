El Benfica del colombiano Richard Ríos cayó el miércoles 14 de enero ante el FC Porto por 1 a 0. Con gol del polaco Jan Bednarek, el club dirigido por Francesco Farioli consiguió clasificarse a la semifinal de la Copa de Portugal.

Lea: Junior presenta su nueva camiseta 2026: identidad rojiblanca con un guiño moderno a su historia

El clásico del fútbol portugués se decantó por los dragones azules, el primer clasificado de la liga portuguesa, eliminando a las águilas de José Mourinho, tercer clasificado.

El Benfica que quiso aferrarse a la Copa después de la derrota que sufrieron en la Allianz Cup ante el SC Braga, recién eliminado por el Fafe, tampoco ha podido superar al Porto, tras las numerosas ocasiones de las que han gozado durante todo el partido.

Lea: Falcao y Ander Herrera vivieron un emotivo encontraron durante partido amistoso entre Boca Juniors vs. Millonarios

Era en el minuto 16 cuando el jugador español Gabriel Veiga sacó un corner y el balón llegó a la cabeza de Jan Bednarek, que anotó con un preciso remate desde cerca del punto de penalti por la izquierda de la portería del ucraniano Anatoly Trubin.

El final de la primera parte estuvo marcado por la lesión del jugador colombiano Richard Ríos (Benfica) que tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla debido a unos problemas físicos en el brazo derecho, a la espera de conocer el alcance de la lesión, por lo que Mourinho se vio obligado a realizar un cambio precipitado.

Richard Ríos sufrió lesión jugando con Benfica

Tras la derrota, José Mourinho habló en rueda de prensa sobre la lesión que sufrió Richard Ríos en el campo de juego.

De acuerdo con el director técnico del Benfica, se trata de una lesión grave, sin que aún se conozca el diagnóstico médico.

Lea: Multa para Jhon Durán tras festejo con el Fenerbahce

“Es una lesión importante, que un jugador con su mentalidad afronta de forma diferente a otros jugadores. Hay futbolistas que piensan más en el futuro; creo que este es el tipo de jugador que no va a pensar en el futuro”, dijo Mourinho a la prensa.

Sin embargo, fue optimista al afirmar que en cuestión de semanas el colombiano podría volver a la cancha.

“Esto no quiere decir que juegue contra Río Ave, pero creo que todavía nos va a ayudar esta temporada”, sostuvo.

Lea: Junior vs. Santa Fe, primer round de la Superliga: prohibido conformarse

Ríos se suma a otros cinco jugadores de la selección Colombia que han sufrido lesiones en las últimas semanas, convirtiéndose en duda para los próximos partidos amistosos de ‘la Tricolor’ contra Croacia y Francia en suelo estadounidense, en marzo.

Esto le deja un complejo panorama al seleccionador Néstor Lorenzo de cara a los juegos preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026.