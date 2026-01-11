Caimanes ya tiene rival: la final arranca el martes en Barranquilla ante Tigres y ya seleccionó refuerzos

Caimanes de Barranquilla perdió el último juego de la temporada regular, por marcador de 3-1 ante los Tigres de Cartagena con lo que los felinos obtuvieron su paso a la gran final de la pelota colombiana.

Con ese resultado, la final arrancará el próximo martes en el estadio Édgar Rentería, siendo sede de la final por quinta vez en los últimas seis temporadas y además el equipo saurio terminó por tercera vez primero de la ronda inicial.

Está misma noche, el gerente deportivo de Caimanes, Hamilton Sarabia eligió sus tres refuerzos para la final desde los equipos eliminados.

Los refuerzos por orden de selección fueron: Emerson Martinez (RHP), Yapson Gómez (LHP) y Gustavo Campero.

Los jugadores se reportarán al equipo en las próximas horas.