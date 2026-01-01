El 2025 dejó grandes momentos en el deporte atlanticense. Los atletas se lucieron en las distintas competencias y pudieron dejar en alto el nombre del departamento a nivel nacional e internacional.

Leer también: Enzo Maresca no es más el entrenador del Chelsea

A lo largo del año, 1.091 deportistas representaron al Atlántico en competencias nacionales e internacionales, alcanzando un balance de 136 medallas, distribuidas en 46 de oro, 49 de plata y 41 de bronce.

Los atletas del departamento tuvieron participación destacada en eventos como el Mundial de Patinaje en China, los Juegos Bolivarianos de Ayacucho y Lima, los Para Panamericanos de Chile, el Sudamericano de Atletismo en Paraguay, los Panamericanos de Ciclismo en Asunción y los Juegos Centroamericanos y Sudamericanos Escolares, entre otros certámenes.

El Centro de Ciencias Aplicadas al Deporte (CCAD) atendió a 50 deportistas con servicios de medicina preventiva, seguimiento fisiológico y recuperación, mientras que se entregaron 69 apoyos especiales destinados a gastos médicos e implementación deportiva.

Leer más: Neymar renueva su contrato con el Santos hasta diciembre de 2026

“El enfoque ha sido respaldar al deportista de manera integral y fortalecer las ligas. Los resultados obtenidos son consecuencia de una planificación responsable y de un acompañamiento constante”, señaló el director de Indeportes Atlántico, Iván Urquijo Osorio.

Actividad física y deporte para toda la comunidad

La actividad física y la recreación recorrieron plazas, parques, barrios y escenarios deportivos en todos los municipios del Atlántico, beneficiando a 11.290 personas durante el año.

El Programa de Actividad Física consolidó 88 grupos regulares, que atendieron de forma continua a 3.080 usuarios, además de 22 grupos no regulares con 770 participantes. Se realizaron 66 asesorías con impacto directo en 660 personas, 22 eventos masivos municipales que beneficiaron a 2.640 ciudadanos, y se ejecutaron 4 ciclorutas con 440 participantes.

Leer también: Dan de alta a Anthony Joshua luego de su fuerte accidente

Los Juegos Intercolegiados registraron la participación de 20.083 estudiantes deportistas de 476 instituciones educativas, compitiendo en 37 disciplinas deportivas. El Atlántico participó en la final nacional con 203 deportistas, obteniendo 8 medallas de oro, 19 de plata y 37 de bronce, con destacada presencia en la regional Caribe 1 y en escenarios nacionales e internacionales escolares.

En materia de formación, se desarrollaron 9 jornadas de capacitación, presenciales y sincrónicas, que beneficiaron a 4.560 personas entre deportistas, entrenadores y dirigentes deportivos, abordando temáticas como administración deportiva, legislación, actividad física y salud, equidad de género, inclusión de personas con discapacidad y preservación del medio ambiente en el deporte y la infraestructura deportiva.

Asimismo, se fortalecieron las escuelas deportivas de béisbol, baloncesto y voleibol en todo el departamento, impactando a cientos de niños y jóvenes y consolidando la base del deporte atlanticense.

“Llevar el deporte a los municipios y formar desde la base es parte del compromiso nuestra administración departamental con la salud, la inclusión y el bienestar de la comunidad”, expresó el gobernador Eduardo Verano.

Eventos deportivos que posicionan al Atlántico

Asimismo, en este 2025 el Atlántico reafirmó su capacidad logística y de convocatoria al albergar eventos deportivos de gran formato que impulsaron la participación ciudadana, el turismo y la economía local.

Los eventos de mayor impacto movilizaron a 10.100 personas, entre ellos el Giro de Rigo 2025, con 8.000 ciclistas, y el Gran Fondito Mariana Pajón, que benefició a más de 1.800 niños.

El departamento también fue sede del Premundial U14 Pony League de Béisbol, realizado en Repelón y Manatí, con la participación de 10 equipos y delegaciones de 8 países, para un total de 300 deportistas, donde Colombia se coronó campeón.

A estos se suman los eventos propios de Indeportes Atlántico, como Salinas Fest, con 150 participantes y la promoción del Centro de Deportes Náuticos Salinas del Rey, y los torneos Golea III y IV (240 participantes), Volea Atlántico (80), Encesta Atlántico (120) y Batea Atlántico (160), que en conjunto movilizaron a 750 personas.