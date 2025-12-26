El delantero caleño Marino Hinestroza acapara por estos días la atención de la prensa deportiva y de miles de aficionados por los rumores sobre su posible salida de Atlético Nacional para vincularse al Boca Juniors de Argentina.

Lea: Los mejores momentos del deporte colombiano en 2025

Hinestroza, de 23 años, acaba de coronarse campeón de la Copa Colombia con el club verdolaga, pero en sus planes no estaría quedarse en este equipo, tampoco en otro del fútbol profesional colombiano.

La negociación, que parece ir por buen camino, sería con uno de los clubes más prestigiosos del contienente: Boca Juniors, que presume de tener sies Copa Libertadores, tres Copa Intercontinental, dos Copa Sudamericana y una Supercopa, entre otros títulos internacionales.

De manera simultánea, Marino Hinestroza se perfila como un prometedor empresario del sector joyero en el país.

Lea: 26 detenidos en Turquía, entre ellos 14 jugadores, en investigación sobre apuestas

El negocio de Marino Hinestroza

El futbolista ha querido también explorar la faceta empresarial y construir patrimonio con más de una fuente de ingreso. En ese sentido, hace menos de un año montó un negocio de razón social La Favela Joyería, ubicado en Cali, su ciudad natal.

Con más de 11 mil seguidores en Instagram a la fecha, el negocio de Hinestroza se está abriendo paso en el mercado digital, llegando no solo a potenciales clientes en la capital del Valle del Cauca, sino también en el resto del país.

Lea: Luis de la Fuente, mejor seleccionador del mundo por segundo año consecutivo para la IFFHS

El mismo jugador se graba y publica videos invitando a sus seguidores a acercarse al local físico o preguntar en las cuentas de redes sociales de La Favela Joyería para conocer todos los productos que ofrece.

En las publicaciones de Instagram se aprecia que el negocio se especializa en piezas de oro de 18 kilates, como cadenas, pulseras, aretes y dijes, “con garantía de por vida”.

Marino Hinestroza hizo su debut en el fútbol profesional en el Orsomarso Sportivo Clube (2018-2019), luego pasó por el América de Cali (2019-2022), Palmeiras (2020-2022), Pachuca (2022-2024), Columbus Crew (2024) y Atlético Nacional.