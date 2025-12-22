La selección española se mantiene como número uno en la última clasificación mundial de la FIFA de 2025 por delante de Argentina, a la que se enfrentará en marzo en la Finalissima en Lusail que dirimen las campeonas de Europa y de la Copa América.

El conjunto que dirige Luis de la Fuente mantiene los 1877.18 puntos, en tanto que el de Lionel Scaloni sigue con 1873.33 y Francia sigue cerrando el podio con 1870.

No hay cambios en los puestos de privilegio de la tabla, por lo que completan el ‘top 10’ Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia.

La primera modificación es el ascenso de Argelia, que arrebata la trigésima cuarta posición a Egipto. Jordania sube dos (a la 64) tras ser finalista de la Copa Árabe (perdió con Marruecos).

- Clasificación:

.1. España 1877.18

.2. Argentina 1873.33

.3. Francia 1870

.4. Inglaterra 1834.12

.5. Brasil 1760.46

.6. Portugal 1760.38

.7. Países Bajos 1756.27

.8. Bélgica 1730.71

.9. Alemania 1724.15

10. Croacia 1716.88

13. Colombia 1701.3

15. México 1675.75

16. Uruguay 1672.62

23. Ecuador 1591.73

30. Panamá 1540.43

39. Paraguay 1501.5

48. Venezuela 1465.22

49. Costa Rica 1464.24

51. Perú 1459.57

52. Chile 1457.84

65. Honduras 1379.54

76. Bolivia 1329.56

94. Guatemala 1245.77

100. El Salvador 1226.65

132. Nicaragua 1116.86

143. R. Dominicana 1077.49

156. Puerto Rico 1020.07

166. Cuba 980.49