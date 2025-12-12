MINUTO A MINUTO

4. ¡Goooooooooooooooooooooolazoooooooooooooooo de Junior! José Enamorado realiza una soberbia jugada individual y anota el 1-0.

13. Mano a mano de Jesús Rivas que ataja el arquero Neto Volpi.

22. Cabezazo de un jugador del Tolima que ataja Silveira.

25. Cabezazo de Juan Pablo Nieto que se va cerca al palo izquierdo de Silveira.

36. ¡Goooooooooooooooool de Junior! Bryan Castrillón define dentro del área y anota el 2-0.

38. ¡Goooooooooooool de Junior! José Enamorado define mano a mano ante Volpi y marca el 3-0.

45. Disparo potente de un jugador del Tolima que Silveira ataja en dos tiempos.

66. Roja para Sebastián Guzmán por una agresión contra Teófilo Gutiérrez.

Fue un primer tiempo perfecto. La fiesta empezó con la salida de los equipos al campo de juego, en el que se presenció, sin duda, la mejor salida en el historia del FPC.

Y Junior respondió a esta emoción de sus hinchas. Desde el primer minuto salió con todo, decidido a golpear primero.

Lo pudo hacer gracias a un soberbio golazo de José Enamorado. El extremo se gambeteó a varios rivales y definió para el 1-0.

Los ´Pijaos´ intentaron meterse en juego y tuvieron algunas ocasiones claras, pero los curramberos volvieron a pegar con todo.

Primero fue Bryan Castrillón, quien marcó luego de un gran pase de Paiva. Luego fue nuevamente José Enamorado, quien definió bien ante un mano a mano con Neto Volpi.

Fiesta, alegría y optimismo. Eso es lo que se siente en el estadio Metropolitano a poco que comience el juego de ida de la final de la Liga-II entre Junior y Tolima.

La gente empezó a llegar desde temprano al ‘Coloso de la Ciudadela’, que se vistió de rojo y blanco con varias horas de antelación.

Y es que nadie se quería perder el encuentro, ni el ambiente que se vive.

Mucha pólvora, cantos y banderas adornaban una previa que se encendía.

En la formación titular hay algunas sorpresas. El uruguayo Lucas Monzón le ganó la batalla a Javier Báez y será quien acompañe a Jermein Peña.

En el mediocampo, Guillermo Celis no será inicialista y al lado de Didier Moreno jugará Jesús Rivas.

Del resto viene siendo el mismo equipo que ha jugado en la mayoría de los partidos de los cuadrangulares semifinales.

Junior forma así: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Didier Moreno, Jesús Rivas; José Enamorado, Yimmi Chará, Bryan Castrillón; Guillermo Paiva.