5:20 p.m.: la ‘Reina de la Lechona’ le apuesta al triunfo de Junior

Angélica Mattos es una reconocida cocinera y empresaria santandereana que desde hace dos años tienen en Barranquilla un restaurante especializado en lechona, por demás, plato insigne del Tolima.

Sin embargo, pese a ello, no duda en respaldar las aspiraciones de la ciudad que la acogió, Barranquilla: “A mi me encanta Junior, es mi pasión también. Hoy tienen que salir a comer lechona, para que se pongan rosaditos y bonitos”, bromeó.

Entre tanto, los revendedores hacen sus aguinaldos con la comercialización de las boletas en los alrededores del escenario deportivo, con precios que superan hasta el triple del valor comercial original, recordando que las localidades estaban en $50 mil, $80 mil y $150 mil.

Orlando Amador Angélica Mattos, reconocida cocinera y empresaria santandereana.

5:00 p.m.: las barras se concentran alrededor del ‘Metro’

Mientras la expectativa por el partido de ida de la gran final de la Liga Colombiana entre Junior y Deportes Tolima aumenta, son miles los que a esta hora llegan para hacer su proceso de ingreso.

El ambiente es inmejorable. En medio de los coros para el equipo, banderas, camisetas y algunos artículos de pólvora, los aficionados se dan cita para comenzar el aliento al equipo.

Orlando Amador Parte de los hinchas alrededor del 'Metro'.

Las barras de los equipos comenzaron a concentrarse en los alrededores y cantando a todo pulmón, ya envían su apoyo a los jugadores, mientras aguardan la llegada del bus con los futbolistas al escenario.

4:30 p.m.: hinchas de Junior ‘madrugan’ para llenar las gradas del Metropolitano

A pesar de que faltan alrededor de tres horas y media para que ruede el balón en la cancha del estadio Metropolitano, para el partido de ida de la gran final del fútbol profesional colombiano entre Junior y Deportes Tolima, una oleada de aficionados rojiblancos ya palpita el ambiente a final.

Algunos, han venido incluso desde la mañana, disfrazados, personificando algún tema, para darle apoyo al equipo.

José Torres es un aficionado que se encuentra amenizando la espera en los estaderos cercanos, mientras puede ingresar a la tribuna Norte.

Llegó desde el barrio El Romance, en el sector de la Cordialidad, sobre la 1:00 de la tarde, disfrazado de un gorila rojiblanco y bailador.

“Tengo toda la vida de hincha de Junior, desde que era un joven empecé a crecer, de Junior a morir. Vamos a ser campeones este año y campeones el otro año. Este año ya estamos asegurados, ya. Hoy le ganamos a Tolima 2-0, con gol de Enamorado y gol de Teo”, expresó con mucha fe.

Poco a poco el sol se retira del firmamento, pero la emoción aumenta la temperatura del fútbol y la ilusión de título de los barranquilleros, mientras poco a poco se va realizando el ingreso al escenario deportivo.