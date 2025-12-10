El Club Lagos de Caujaral será, por primera vez en su historia, la sede del Campeonato Nacional Infantil de Golf – Copa Enrique Bambuco Samper, el torneo de golf infantil y prejuvenil más prestigioso de Colombia y una de las vitrinas formativas más importantes del país.

La competencia, organizada por la Federación Colombiana de Golf, ha sido semillero de figuras que hoy destacan en escenarios internacionales.

A lo largo de sus 41 ediciones, la Copa ha visto nacer el talento de golfistas como Camilo Villegas, Nicolás Echavarría, María José Uribe, Juan Sebastián Muñoz, Juan Camilo Vesga, Juliana Murcia, Ricardo Celia, Andrés Echavarría, María Alejandra Hoyos, Tomás Restrepo, María José Marín y Paola Moreno, entre muchos otros que han brillado en circuitos profesionales y aficionados.

Para esta edición XLI, el torneo reunirá a 180 jugadores, quienes competirán durante dos semanas en las categorías: niños y niñas de 9 a 11 años; 12 a 13 años; y 14 a 15 años. Se espera una participación destacada de las ligas de todo el país, en un escenario que combina exigencia técnica y belleza natural.

“Este campeonato es la manifestación más clara de la misión de la Federación Colombiana de Golf: fomentar la práctica de este deporte desde las primeras edades. La Copa Enrique Bambuco Samper es el culmen del golf infantil y prejuvenil en Colombia, un torneo con muchos años de historia que ha acompañado la formación de varias generaciones de jugadores”, señaló Hernando Baquero Latorre, miembro de la junta directiva de Fedegolf y vicepresidente del Club Lagos de Caujaral.

El Caribe colombiano ofrecerá un entorno tan retador como encantador, especialmente por la característica brisa del Atlántico que pondrá a prueba la precisión de los jóvenes competidores.

Además, el campo de Caujaral llega a este torneo tras ser reconocido en los World Golf Awards como el Mejor Campo de Golf de Colombia 2024, distinción que recibe por tercera vez y que reafirma su calidad, diseño y nivel competitivo.