Se le notó el inconformismo. Néstor Lorenzo no quedó tan contento con las sedes que le asignaron a la selección Colombia para el Mundial de 2026. El entrenador del combinado patrio ve como una desventaja el hecho de jugar dos partidos en la altura y uno a nivel del mar.

‘La Amarilla’ debutará frente a Uzbekistán el miércoles 17 de junio, a las 9 p. m., en el estadio Azteca, de Ciudad de México (2.240 metros sobre el nivel del mar); después chocará contra Jamaica, Nueva Caledonia o República Democrática del Congo (el que se imponga en el repechaje) el martes 23 de junio, a las 9 p. m., en el estadio de las Chivas, en Guadalajara (1.566 m s. n. m.), y cerrará la primera fase enfrentando a Portugal el sábado 27 de junio, a las 6:30 p. m., en el Hard Rock Stadium, de Miami (a nivel del mar).

“Nosotros nos tenemos que mover de sede. Portugal tiene dos partidos en Houston y uno en Miami, le queda un poquito más cómodo, pero bueno, lógicamente es el que tiene prioridad también, ¿no?”, dijo Lorenzo con algo de ironía en un diálogo con el canal Caracol.

Teniendo en cuenta las ciudades que dispuso la FIFA para los juegos de Colombia y sus circunstancias geográficas, Lorenzo adelantó que es muy probable que parte de la preparación se cumpla en Bogotá o en la misma capital mexicana.

“Posiblemente estaríamos en México para la concentración y para el campo de entrenamiento. Tenemos una reunión con el cuerpo técnico y vamos a evaluar la mejor logística para esto, pero calculo que vamos a estar cerca de México o Guadalajara. El tema es que son dos sedes, México tiene más altura, Guadalajara tiene menos. Dos sedes de altura cuando la mayoría de los países van a jugar en el llano, así que la preparación también va a ser distinta”, comentó el argentino.

“Vamos a ver, es posible ir a Bogotá o Guarne (Antioquia), es muy posible. Hay una adaptación que debemos tener para jugar en Ciudad de México, a pesar de que son los primeros días y los jugadores no van a estar entrenando al máximo porque vienen de poco descanso de las ligas. Vamos a prepararnos, es una sede con bastante altura”, agregó.

El timonel del equipo nacional reconoce que Uzbekistán y el adversario que surja de la repesca no tienen experiencia jugando en altitud, pero no deja de incomodarlo que le hayan puesto tres sedes distintas.

“Sí, los rivales que vamos a enfrentar no son de altura, pero vamos a ver cómo se preparan ellos también. Nosotros haremos lo nuestro. También Portugal, que nos toca en Miami. Ellos van a estar ahí entre Houston y Miami, nosotros vamos a venir de la altura al llano y al calor, así que tenemos esa desventaja”, redondeó el estratega.

El preparador físico Leandro Jorge se quedará en territorio norteamericano analizando y eligiendo, de común acuerdo con el resto del staff de Lorenzo, las sedes, hoteles y sitios de entrenamiento para procurar que la logística de Colombia sea la más apropiada y acertada.